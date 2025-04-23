Дания выделяет Украине более 40 млн долларов на артиллерийские боеприпасы

Дания выделяет более 300 млн крон (44 млн долларов) на артиллерийские боеприпасы для Украины. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Дании, передает УНН.

Детали

Как отметили в министерстве обороны, Дания профинансирует передачу через Эстонию различных видов артиллерийских боеприпасов для Украины. Продолжение поддержки, включая инициативу создания Северобалтийской бригады, стоит на повестке дня встречи министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена с эстонским коллегой Ханно Певкуром, отметили в ведомстве.

Важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны и дальше направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии – заявил министр обороны Дании.

Он добавил, что возможное прекращение огня должно сопровождаться конкретными гарантиями безопасности, и Дания уже подтвердила свою готовность внести свой вклад в миротворческую миссию.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину Дания сделала ряд взносов через Эстонию в рамках морского потенциала и артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Эстония начала собственную инициативу по боеприпасам на фоне большого дефицита артиллерийских боеприпасов в Украине в конце 2023 года.

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