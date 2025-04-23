Данія виділяє Україні понад 40 млн доларів на артилерійські боєприпаси

Данія виділяє понад 300 млн крон (44 млн доларів) на артилерійські боєприпаси для України. Про це повідомила пресслужба міноборони Данії, передає УНН.

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Як зазначили у міністерстві оборони, Данія профінансує передачу через Естонію різних видів артилерійських боєприпасів для України. продовження підтримки, включно з ініціативою створення Північнобалтійської бригади, стоїть на порядку денному зустрічі міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена з естонським колегою Ханно Певкуром, зазначили у відомстві.

Важливим є те, щоб Данія і наші близькі союзники продовжували підтримувати боротьбу України за свободу. Ми повинні надалі спрямовувати нашу підтримку, щоб українці могли протистояти російській агресії – заявив міністр оборони Данії.

Він додав, що можливе припинення вогню має супроводжуватися конкретними гарантіями безпеки, і Данія вже підтвердила свою готовність зробити свій внесок у миротворчу місію

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну Данія зробила низку внесків через Естонію в рамках морського потенціалу та артилерійських боєприпасів. Крім того, Естонія розпочала власну ініціативу з боєприпасів на фоні великого дефіциту артилерійських боєприпасів в Україні наприкінці 2023 року.

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