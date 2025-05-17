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Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином
Ексклюзив
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Генштаб повідомив про ситуацію на фронті: найбільше атак на Донеччині та Харківщині (карти)

Київ • УНН

 • 76 перегляди

16 травня на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські військові відбили 52 ворожі атаки.

Генштаб повідомив про ситуацію на фронті: найбільше атак на Донеччині та Харківщині (карти)

Протягом доби 16 травня на російсько-українському фронті відбулося 145 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 ворожі штурми. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці. Про це повідомив у ранковому зведенні у суботу, 17 травня Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00 на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 63 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 2596 дронів-камікадзе та здійснили 5653 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 135 – з реактивних систем залпового вогню

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Дмитрівка, Студенок, Миропільське, Чуйківка, Олександрівка Сумської області; Тимофіївка, Хатнє, Крейдянка Харківської області; Покровськ, Олександро-Калинове, Шевченко Перше, Стара Миколаївка, Сухий Яр, Новоукраїнка, Дачне Донецької області; Малинівка, Високе, Гуляйполе, Новодарівка, Лук’янівське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один засіб протиповітряної оборони противника.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілок та в бік Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Щербаків та Малих Щербаків.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 37 керованих бомб, здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема 11 – з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 910 військових. Також українські захисники знищили 155 дронів та 34 артилерійські системи ворога. 

Зеленський не має "козирів": Трамп сподівається, що саме після його зустрічі з путіним мирну угоду буде укладено17.05.25, 04:23 • 2678 переглядiв

Віта Зеленецька

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