Армія рф за добу війни в Україні втратила 910 військових, 155 БПЛА та 6 танків

Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 910 військових. Також українські захисники знищили 155 дронів та 34 артилерійські системи ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 972600 (+910) осіб;

танків ‒ 10831 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 22553 (+7) од;

артилерійських систем – 27942 (+34) од;

РСЗВ – 1386 (+1) од;

засоби ППО ‒ 1167 (+0) од;

літаків – 372 (+0) од;

гелікоптерів – 336 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155);

крилаті ракети ‒ 3197 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48809 (+96) од;

спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

В Генштабі додали, що дані уточнюються.

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