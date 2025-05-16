РФ скинула 86 КАБів та залучила понад тисячу дронів-камікадзе за добу

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
15:59 • 83804 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:31 • 88396 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 55824 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 68828 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 66702 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 106255 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 77292 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 64237 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 160938 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 172094 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
89%
747мм
Популярнi новини

У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

16 травня, 10:57 • 23309 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

16 травня, 13:03 • 50470 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

16 травня, 14:52 • 41051 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16:22 • 33428 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

17:05 • 19511 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:59 • 83804 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

15:31 • 88396 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 293014 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 283345 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 344649 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Пісторіус

Метте Фредеріксен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Європа

Реклама
УНН Lite

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

17:05 • 19576 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16:22 • 33495 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

16 травня, 14:52 • 41116 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

16 травня, 13:03 • 50526 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 103308 перегляди
Актуальне

The Guardian

Forbes

Instagram

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

РФ скинула 86 КАБів та залучила понад тисячу дронів-камікадзе за добу

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Від початку доби відбулося 115 бойових зіткнень. Російські війська завдали 47 авіаційних ударів та понад 3923 обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів.

РФ скинула 86 КАБів та залучила понад тисячу дронів-камікадзе за добу

Загалом від початку цієї доби відбулося 115 бойових зіткнень. Окупанти скинули 86 керованих авіаційних бомб та залучили понад тисячу дронів-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

 - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового. Українські захисники зупинили всі три ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини. П’ять боєзіткнень тривають досі.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах Часового Яру та Курдюмівки.

Вісімнадцять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку – у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського. Сили оборони зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка. Досі тривають дев’ять боєзіткнень.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Покровськ, Олександро-Калинове, Новоукраїнка, Шевченко Перше, Стара Миколаївка та Сухий Яр.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 119 окупантів, із них 63 – безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль, два мотоцикли, п’ять БпЛА.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля. Одне боєзіткнення триває досі. Ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Новодарівка, Новоукраїнка й Дачне.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки. Авіаудару зазнав населений пункт Новодарівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 172 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Покровськ
Україна
Запоріжжя
Харків
Brent
$65.23
Bitcoin
$104,031.20
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,592.12