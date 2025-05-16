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Беспилотный летательный аппарат

РФ сбросила 86 КАБов и привлекла более тысячи дронов-камикадзе за сутки

Киев • УНН

 • 564 просмотра

С начала суток произошло 115 боевых столкновений. Российские войска нанесли 47 авиационных ударов и произвели более 3923 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

РФ сбросила 86 КАБов и привлекла более тысячи дронов-камикадзе за сутки

Всего с начала этих суток произошло 115 боевых столкновений. Оккупанты сбросили 86 управляемых авиационных бомб и привлекли более тысячи дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли более тысячи дронов-камикадзе и осуществили 3923 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

 - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Колесниковки, Новоосинового и вблизи Загрызового. Украинские защитники остановили все три вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполевка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах Часового Яра и Курдюмовки.

Восемнадцать раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений на Торецком направлении – в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспаского. Силы обороны остановили все вражеские атаки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка. До сих пор продолжаются девять боестолкновений.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Покровск, Александро-Калиново, Новоукраинка, Шевченко Первое, Старая Николаевка и Сухой Яр.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 119 оккупантов, из них 63 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один автомобиль, два мотоцикла, пять БпЛА.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Богатыря и Зеленого Поля. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Новодаровка, Новоукраинка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Малиновка, Высокое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки. Авиаудару подвергся населенный пункт Новодаровка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 172 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Антонина Туманова

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