Армия рф за сутки войны в Украине потеряла 910 военных, 155 БПЛА и 6 танков

За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла еще не менее 910 военных. Также украинские защитники уничтожили 155 дронов и 34 артиллерийские системы врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 972600 (+910) человек;

танков – 10831 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 22553 (+7) ед;

артиллерийских систем – 27942 (+34) ед;

РСЗО – 1386 (+1) ед;

средства ПВО – 1167 (+0) ед;

самолетов – 372 (+0) ед;

вертолетов – 336 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36278 (+155);

крылатые ракеты – 3197 (+0);

корабли /катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 48809 (+96) ед;

специальная техника – 3892 (+0).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

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