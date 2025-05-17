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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
16 мая, 15:59 • 116818 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

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Армия рф за сутки войны в Украине потеряла 910 военных, 155 БПЛА и 6 танков

Киев • УНН

 • 348 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 910 российских военных. Также было уничтожено 155 вражеских дронов и 34 артиллерийские системы.

Армия рф за сутки войны в Украине потеряла 910 военных, 155 БПЛА и 6 танков

За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла еще не менее 910 военных. Также украинские защитники уничтожили 155 дронов и 34 артиллерийские системы врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 972600 (+910) человек;
    • танков – 10831 (+6) ед;
      • боевых бронированных машин – 22553 (+7) ед;
        • артиллерийских систем – 27942 (+34) ед;
          • РСЗО – 1386 (+1) ед;
            • средства ПВО – 1167 (+0) ед;
              • самолетов – 372 (+0) ед;
                • вертолетов – 336 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36278 (+155);
                    • крылатые ракеты – 3197 (+0);
                      • корабли /катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед;
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 48809 (+96) ед;
                            • специальная техника – 3892 (+0).

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются. 

                              РФ сбросила 86 КАБов и привлекла более тысячи дронов-камикадзе за сутки16.05.25, 21:35 • 2310 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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