Армия рф за сутки войны в Украине потеряла 910 военных, 155 БПЛА и 6 танков
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 910 российских военных. Также было уничтожено 155 вражеских дронов и 34 артиллерийские системы.
За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла еще не менее 910 военных. Также украинские защитники уничтожили 155 дронов и 34 артиллерийские системы врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 972600 (+910) человек;
- танков – 10831 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 22553 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 27942 (+34) ед;
- РСЗО – 1386 (+1) ед;
- средства ПВО – 1167 (+0) ед;
- самолетов – 372 (+0) ед;
- вертолетов – 336 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36278 (+155);
- крылатые ракеты – 3197 (+0);
- корабли /катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 48809 (+96) ед;
- специальная техника – 3892 (+0).
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
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