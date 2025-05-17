Генштаб сообщил о ситуации на фронте: больше всего атак в Донецкой и Харьковской областях (карты)

В течение суток 16 мая на российско-украинском фронте произошло 145 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны остановили 52 вражеских штурма. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. Об этом сообщил в утренней сводке в субботу, 17 мая Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 на фронте зафиксировано 145 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 63 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2596 дронов-камикадзе и осуществили 5653 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 135 – из реактивных систем залпового огня - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Дмитровка, Студенок, Миропольское, Чуйковка, Александровка Сумской области; Тимофеевка, Хатнее, Крейдянка Харьковской области; Покровск, Александро-Калиново, Шевченко Первое, Старая Николаевка, Сухой Яр, Новоукраинка, Дачное Донецкой области; Малиновка, Высокое, Гуляйполе, Новодаровка, Лукьяновское Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно средство противовоздушной обороны противника.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосинового и вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполевка, Колодцы и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспаского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Богатыря и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши оборонцы отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла еще не менее 910 военных. Также украинские защитники уничтожили 155 дронов и 34 артиллерийские системы врага.

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