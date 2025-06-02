россияне атаковали подразделение ГСЧС в Никополе: трое пострадавших

российские войска ночью обстреляли подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили двое гражданских и водитель кареты скорой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Детали

Во время атаки повреждены окна, стены и вход в укрытие, где на момент удара находились спасатели.

В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Чрезвычайники оперативно оказали им помощь и укрыли в защитном помещении, ожидая приезда медиков.

После прибытия бригады скорой, российские агрессоры совершили повторный обстрел, в результате чего травмирован водитель. Медицинские работники были вынуждены вернуться к месту базирования.

Днепропетровская область ночью была под российской атакой дронов: есть пострадавшие

Раненых гражданских спасатели доставили в больницу служебным транспортом.

Напомним

В Никополе на Днепропетровщине 30 мая российские войска атаковали дроном пожарное депо с автомобилем спасателей, а затем нанесли еще удар – по административному зданию.