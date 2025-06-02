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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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россияне атаковали подразделение ГСЧС в Никополе: трое пострадавших

Киев • УНН

 • 792 просмотра

российские войска обстреляли подразделение ГСЧС в Никополе. Ранения получили двое гражданских и водитель скорой помощи, повреждено здание.

россияне атаковали подразделение ГСЧС в Никополе: трое пострадавших

российские войска ночью обстреляли подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили двое гражданских и водитель кареты скорой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

Детали

Во время атаки повреждены окна, стены и вход в укрытие, где на момент удара находились спасатели.

В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Чрезвычайники оперативно оказали им помощь и укрыли в защитном помещении, ожидая приезда медиков.

После прибытия бригады скорой, российские агрессоры совершили повторный обстрел, в результате чего травмирован водитель. Медицинские работники были вынуждены вернуться к месту базирования.

Днепропетровская область ночью была под российской атакой дронов: есть пострадавшие27.05.25, 08:23 • 2934 просмотра

Раненых гражданских спасатели доставили в больницу служебным транспортом.

Напомним

В Никополе на Днепропетровщине 30 мая российские войска атаковали дроном пожарное депо с автомобилем спасателей, а затем нанесли еще удар – по административному зданию.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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