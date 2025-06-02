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россия за неделю целенаправленно атаковала экстренные службы почти 10 раз - Клименко

Киев • УНН

 • 78 просмотра

россия прицельно бьет по спасателям ГСЧС, за неделю зафиксировано около десяти обстрелов в разных областях. Повреждены части и техника, есть раненые среди чрезвычайников.

россия за неделю целенаправленно атаковала экстренные службы почти 10 раз - Клименко

россия целенаправленно охотится на тех, кто спасает жизни. В течение всего одной недели - с 26 мая по 2 июня - спасатели ГСЧС попали под вражеский огонь около десятка раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Детали

По словам главы украинского МВД, за прошедшую неделю под ударами оказались чрезвычайники Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей. Повреждено 6 пожарно-спасательных частей и еще 6 единиц техники.

Один из самых циничных ударов произошел сегодня утром. В Степногорске Запорожской области после удара дронов-камикадзе по пожарной части оккупанты прицелились во второй раз — уже по спасателям, которые эвакуировали раненых

- подчеркнул Клименко.

По словам министра, в результате этой атаки оккупантов повреждены 2 авто, ранены 12 спасателей. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Это не случайность. Это – прицельный террор против экстренных служб. Это – военное преступление. Но даже после таких жестоких ударов наши спасатели снова одевают форму, чинят спасательную технику и едут туда, где еще кто-то дышит под обломками. Они не сдаются. Ибо знают, что работа спасателей – это шанс на жизнь для других

- добавил министр.

Напомним

В ночь на 2 июня российские войска обстреляли также подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки чего ранения получили двое гражданских и водитель кареты скорой помощи.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Степнохирск
Игорь Клименко
Украина
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