россия за неделю целенаправленно атаковала экстренные службы почти 10 раз - Клименко

россия целенаправленно охотится на тех, кто спасает жизни. В течение всего одной недели - с 26 мая по 2 июня - спасатели ГСЧС попали под вражеский огонь около десятка раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

По словам главы украинского МВД, за прошедшую неделю под ударами оказались чрезвычайники Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей. Повреждено 6 пожарно-спасательных частей и еще 6 единиц техники.

Один из самых циничных ударов произошел сегодня утром. В Степногорске Запорожской области после удара дронов-камикадзе по пожарной части оккупанты прицелились во второй раз — уже по спасателям, которые эвакуировали раненых

По словам министра, в результате этой атаки оккупантов повреждены 2 авто, ранены 12 спасателей. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Это не случайность. Это – прицельный террор против экстренных служб. Это – военное преступление. Но даже после таких жестоких ударов наши спасатели снова одевают форму, чинят спасательную технику и едут туда, где еще кто-то дышит под обломками. Они не сдаются. Ибо знают, что работа спасателей – это шанс на жизнь для других