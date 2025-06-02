Атака на пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі: вже 12 поранених - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки окупантів на пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі кількість постраждалих рятувальників зросла до 12. Усіх госпіталізовано, один у вкрай важкому стані.
Кількість рятувальників, що постраждали внаслідок атаки окупантів на зросла до 12. По медичну допомогу звернулися ще 8 поранених. Про це повідомляє УНН з посиланням на уточнив голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
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За його словами, усі постраждали внаслідок атаки ворога госпіталізовані.
На зараз у лікарні 12 рятувальників, один - у вкрай важкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога
Нагадаємо
У ніч на 2 червня окупанти здійснили черговий обстріл пожежно-рятувальної частини в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини.