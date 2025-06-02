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Атака на пожарно-спасательную часть в Запорожье: уже 12 раненых - ОВА

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В результате ночной атаки оккупантов на пожарно-спасательную часть в Запорожье количество пострадавших спасателей возросло до 12. Все госпитализированы, один в крайне тяжелом состоянии.

Атака на пожарно-спасательную часть в Запорожье: уже 12 раненых - ОВА

Количество спасателей, пострадавших в результате атаки оккупантов, возросло до 12. За медицинской помощью обратились еще 8 раненых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на уточнил председатель Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Детали

По его словам, все пострадавшие в результате атаки врага госпитализированы.

На данный момент в больнице 12 спасателей, один - в крайне тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь

- написал Федоров.

Напомним

В ночь на 2 июня оккупанты совершили очередной обстрел пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. В результате прямого попадания серьезные повреждения получило здание части и пожарные машины.

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
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