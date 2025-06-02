На Запоріжжі окупанти атакували рятувальників: четверо поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі, поранено чотирьох рятувальників. Під час евакуації травмованих окупанти знову відкрили вогонь по пожежних машинах.
Російські війська знову атакували рятувальників, постраждали 4 фахівців у Запорізькій області, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
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"Сьогодні ворог здійснив черговий обстріл пожежно-рятувальної частини в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранені 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження - їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Як зазначається, "внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини".
Під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська, як вказали у ДСНС, знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.
"Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках - людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним!" - наголосили у ДСНС.
"Четверо співробітників ДСНС поранені внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду. Ворог FPV-дронами ударив по будівлі пожежного підрозділу та службових авто, які рухались дорогою", - уточнив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
З його слів, стан 48-річного рятувальника лікарі оцінюють як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 та 50 років - у стані середньої тяжкості.
росіяни атакували підрозділ ДСНС у Нікополі: троє постраждалих02.06.25, 09:57 • 1948 переглядiв