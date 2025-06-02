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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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На Запоріжжі окупанти атакували рятувальників: четверо поранених

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Російські війська обстріляли пожежно-рятувальну частину на Запоріжжі, поранено чотирьох рятувальників. Під час евакуації травмованих окупанти знову відкрили вогонь по пожежних машинах.

На Запоріжжі окупанти атакували рятувальників: четверо поранених

Російські війська знову атакували рятувальників, постраждали 4 фахівців у Запорізькій області, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні ворог здійснив черговий обстріл пожежно-рятувальної частини в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Попри те, що особовий склад перебував в укритті, поранені 4 рятувальників, ще 8 проходять обстеження - їм надається уся необхідна медична та психологічна допомога", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Як зазначається, "внаслідок прямого влучання серйозних пошкоджень зазнала будівля частини та пожежні машини".

Під час евакуації травмованих до стабпункту, російські війська, як вказали у ДСНС, знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.

"Це черговий приклад свідомих та цілеспрямованих атак окупантів по рятувальниках - людях, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним!" - наголосили у ДСНС.

"Четверо співробітників ДСНС поранені внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду. Ворог FPV-дронами ударив по будівлі пожежного підрозділу та службових авто, які  рухались дорогою", - уточнив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

З його слів, стан 48-річного рятувальника лікарі оцінюють як вкрай важкий. Чоловіки 49, 38 та 50 років - у стані середньої тяжкості. 

росіяни атакували підрозділ ДСНС у Нікополі: троє постраждалих02.06.25, 09:57 • 1948 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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