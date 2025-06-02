В Запорожской области оккупанты атаковали спасателей: четверо раненых

Российские войска снова атаковали спасателей, пострадали 4 специалиста в Запорожской области, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня враг совершил очередной обстрел пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Несмотря на то, что личный состав находился в укрытии, ранены 4 спасателя, еще 8 проходят обследование - им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Как отмечается, "в результате прямого попадания серьезные повреждения получило здание части и пожарные машины".

Во время эвакуации травмированных в стабпункт, российские войска, как указали в ГСЧС, снова открыли огонь. Под обстрел попали две пожарные машины, которые вывозили пострадавших и весь личный состав части.

"Это очередной пример сознательных и целенаправленных атак оккупантов по спасателям - людям, которые ежедневно спасают жизни других, рискуя собственной!" - подчеркнули в ГСЧС.

"Четверо сотрудников ГСЧС ранены в результате вражеской атаки на Степногорскую громаду. Враг FPV-дронами ударил по зданию пожарного подразделения и служебным авто, которые двигались по дороге", - уточнил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

По его словам, состояние 48-летнего спасателя врачи оценивают как крайне тяжелое. Мужчины 49, 38 и 50 лет - в состоянии средней тяжести.

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