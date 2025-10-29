$42.080.01
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 19587 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 23515 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 57800 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 37337 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 59054 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
29 жовтня, 09:51 • 30159 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 82319 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49066 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 47799 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 бойових зіткнень, зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе

Київ • УНН

 • 774 перегляди

З початку доби зафіксовано 157 бойових зіткнень, 3723 удари дронами-камікадзе та 3373 артилерійські обстріли. Противник завдав 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 бойових зіткнень, зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Найскладніше зараз на Покровському напрямку, а також у Куп’янську - Зеленський29.10.25, 21:36 • 1366 переглядiв

На Куп’янському напрямку противник дванадцять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог здійснив п'ятнадцять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ. Наразі бої точаться у трьох локаціях.

DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська29.10.25, 21:52 • 2440 переглядiв

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 58 окупантів, з них 39 — безповоротно, одного — взято в полон. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи та одну одиницю автомобільної техніки противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 20 атак противника у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне. Ще шість бойових зіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Покровське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Зелений Гай. Авіаударів зазнали населені пункти Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив шість наступальних дій поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Ольгівка.

Втрати ворога: мінус 1150 солдатів та сотні БпЛА за добу29.10.25, 07:46 • 4580 переглядiв

Антоніна Туманова

