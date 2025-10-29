$42.080.01
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 18491 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 22679 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 56509 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 36691 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 58418 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30035 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81858 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49011 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47762 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Эксклюзивы
YouTube

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 157 боевых столкновений, зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе

Киев • УНН

 • 580 просмотра

С начала суток зафиксировано 157 боевых столкновений, 3723 удара дронами-камикадзе и 3373 артиллерийских обстрела. Противник нанес 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 157 боевых столкновений, зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе

С начала суток произошло 157 боевых столкновений. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3373 артиллерийских обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3373 артиллерийских обстрела.

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 97 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

Сложнее всего сейчас на Покровском направлении, а также в Купянске - Зеленский29.10.25, 21:36 • 1226 просмотров

На Купянском направлении противник двенадцать раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Песчаное, Глушковка и Богуславка. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

На Лиманском направлении враг совершил пятнадцать атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Ставки, Новоселовка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в направлении населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Ступочек и в направлении Веролюбовки.

Враг 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Константиновки, Предтечино, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 47 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоекономическое, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка и Покровск. Сейчас бои идут в трех локациях.

DeepState: российские войска закрепляются в восточной и северной части Покровска29.10.25, 21:52 • 2206 просмотров

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 58 оккупантов, из них 39 — безвозвратно, один — взят в плен. Уничтожено две единицы автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены три артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники противника.

На Александровском направлении наши защитники остановили 20 атак противника в районах населенных пунктов Мирное, Снежное, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степное, Вербовое, Рыбное, Приволье, Новогригорьевка, Вишневое, Привольное. Еще шесть боевых столкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Покровское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Зеленый Гай. Авиаудары были нанесены по населенным пунктам Нечаевка и Малиновка.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил шесть наступательных действий вблизи Степного, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Ольговка.

Потери врага: минус 1150 солдат и сотни БПЛА за сутки29.10.25, 07:46 • 4536 просмотров

Антонина Туманова

