Сложнее всего сейчас на Покровском направлении, а также в Купянске - Зеленский

Наиболее сложная ситуация на фронте наблюдается на Покровском направлении, где, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Также в Купянске ситуация остается непростой, но в эти дни больше контроля у Сил обороны Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Подробно говорили сегодня с Главнокомандующим и начальником Генштаба о ситуации на фронте – на всех направлениях. Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, наибольшая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян. Оккупанты всеми методами пытаются закрепиться, каждый уничтоженный оккупант именно там – это результат для всего нашего государства. Ситуация в Купянске остается непростой, но в эти дни больше контроля у наших сил, продолжаем защищать позиции. Десятки штурмовых действий за сутки – на Александровском направлении - сказал Зеленский.

Он отметил, что подробно также проработали планирование дальнобойных операций, ведь единственный сценарий – это принуждение России к окончанию войны так, как это возможно, так, как реально сработает.

И это санкции мира, наши дальнобойные санкции, наше восстановление после российских ударов, координация с нашими партнерами и, главное, поддержка нашей армии, всех составляющих Сил обороны и безопасности Украины, потому что Украина там, где украинские позиции сильны - добавил Зеленский.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске.

Группировка объединенных сил ВСУ и Центр противодействия дезинформации СНБО опровергли лживые заявления российского диктатора.