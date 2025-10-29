путін нафантазував про оточення українських військових у Куп'янську та Покровську
Київ • УНН
Російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську. За його словами, російські війська не проти пустити "до зон оточення противника" ЗМІ.
російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Противник заблокований у Куп'янську та Красноармійську (Покровську - ред.) та перебуває в оточенні - заявив російський диктатор.
Він додав, що російські війська нібито не проти пустити "до зон оточення противника" ЗМІ, зокрема українські та зарубіжні.
Політичне керівництво України має ухвалити рішення щодо долі своїх громадян, які перебувають в оточенні
Нагадаємо
Як повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ, росіяни задіяли близько 11 тис осіб для здійснення задуму з оточення Покровської агломерації.
Ворожі ДРГ, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська. У цій місцевості ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.
Водночас захисники Покровська і агломерації продовжують здійснювати оборону.
За останні два дні у зоні відповідальності 7 корпусу ДШВ було ліквідовано 90 російських окупантів, ще 42 отримали поранення. Також було знищено 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, 158 дронів різних типів.