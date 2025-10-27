Зеленський: Головна ціль рф - Покровськ, бої тривають і в місті
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Покровськ є головною ціллю російських окупантів, бої тривають безпосередньо в місті. На Покровському та Костянтинівському напрямках зафіксовано понад 100 бойових зіткнень.
У Покровську на Донеччині тривають бої, захоплення міста є головною метою ворога. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
"Говорив із військовими – особлива увага Покровську, також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті: це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави", - сказав Зеленський.
Доповнення
У Покровську Донецької області тривають міські бої з ворожими ДРГ, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту.
З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 101. Ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках.