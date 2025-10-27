Зеленський: Головна ціль рф - Покровськ, бої тривають і в місті

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 15463 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 22189 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 35115 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30321 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 35047 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38468 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41209 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36658 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34576 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28373 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.9м/с
73%
740мм
Популярнi новини
США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО27 жовтня, 09:19 • 11123 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 49771 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 38244 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25288 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22494 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 9488 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 22899 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 35140 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 93378 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 115081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 25660 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 38927 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 50449 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 64146 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 86079 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Eurofighter Typhoon
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Зеленський: Головна ціль рф - Покровськ, бої тривають і в місті

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Покровськ є головною ціллю російських окупантів, бої тривають безпосередньо в місті. На Покровському та Костянтинівському напрямках зафіксовано понад 100 бойових зіткнень.

Зеленський: Головна ціль рф - Покровськ, бої тривають і в місті

У Покровську на Донеччині тривають бої, захоплення міста є головною метою ворога. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Говорив із військовими – особлива увага Покровську, також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті: це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави", - сказав Зеленський.

Доповнення

У Покровську Донецької області тривають міські бої з ворожими ДРГ, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 101. Ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Володимир Зеленський
Україна