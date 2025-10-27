На фронті зафіксовано понад 100 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 3788 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 6540 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 19341 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19642 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25596 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36430 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39721 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36174 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34168 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27941 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.6м/с
66%
740мм
Популярнi новини
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 33136 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 36929 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32566 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21037 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13177 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 10961 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19304 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89589 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 110836 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127176 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13344 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21301 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32826 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 55989 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 78013 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

На фронті зафіксовано понад 100 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

З початку доби зафіксовано 101 бойове зіткнення вздовж лінії фронту, ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках. Окупанти завдали вісім авіаударів, застосувавши 21 керовану авіабомбу, та здійснили 100 обстрілів.

На фронті зафіксовано понад 100 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 101. Ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Заріччя, Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Біла Береза Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку загарбників, ще один бій триває. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 100 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

П’ять атак відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового на Південно-Слобожанському напрямку, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Степова Новоселівка та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове та Зарічне. Наразі триває два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби просування ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку на даний час противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 24 рази намагався йти вперед у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове та Молодецьке. П’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

Бої у Покровську: росіяни просочились в місто, але мають втрати - ДШВ27.10.25, 10:41 • 4014 переглядiв

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка. Сімнадцять з двадцяти наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки, ще одне боєзіткнення триває. Авіація противника вдарила по Новому Запоріжжю та Тернуватому.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі намагалися просунутися в районі Кам’янського та у бік Приморського й Новоандріївки, отримали відсіч.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

Мінус 900 солдатів та 214 БпЛА: Генштаб озвучив втрати ворога за добу26.10.25, 07:45 • 10366 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Костянтинівка
Краматорськ
Запоріжжя
Куп'янськ