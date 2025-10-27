На фронте зафиксировано более 100 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 630 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1786 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16324 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17865 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23971 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35967 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39421 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36058 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34055 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27845 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 31417 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 35121 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29573 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17980 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10782 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8626 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
12:53 • 16324 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 88865 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110031 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 08:45 • 126517 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 11115 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 18346 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29918 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 54682 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 76727 просмотра
На фронте зафиксировано более 100 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

Киев • УНН

 • 270 просмотра

С начала суток зафиксировано 101 боевое столкновение вдоль линии фронта, враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях. Оккупанты нанесли восемь авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу, и совершили 100 обстрелов.

На фронте зафиксировано более 100 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где враг действует наиболее активно

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 101. Враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики наносят удары по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Заречье, Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Белая Береза Сумской области

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку захватчиков, еще один бой продолжается. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 100 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Пять атак отбили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и в сторону Бочкового на Южно-Слобожанском направлении, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг семь раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений, в районе населенного пункта Степная Новоселовка и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Мирное, Шандриголово и Заречное. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре попытки продвижения врага в районах населенных пунктов Ямполь, Выемка, Федоровка и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении в настоящее время противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении сегодня захватчик 24 раза пытался идти вперед в районах Александро-Калиново, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра. Вражеская авиация КАБами ударила по Константиновке.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Никаноровка, Панковка, Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово и Молодецкое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Бои в Покровске: россияне просочились в город, но несут потери - ДШВ27.10.25, 10:41 • 3950 просмотров

На Александровском направлении наши защитники отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиа, Поддубное, Александроград, Новоселовка, Вербовое, Алексеевка, Новогригоровка и Успеновка. Семнадцать из двадцати наступательных действий врага отбиты, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Малиновки и в сторону Новониколаевки, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация противника ударила по Новому Запорожью и Терноватому.

На Ореховском направлении захватчики трижды пытались продвинуться в районе Каменского и в сторону Приморского и Новоандреевки, получили отпор.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.

Минус 900 солдат и 214 БпЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки26.10.25, 07:45 • 10355 просмотров

Антонина Туманова

