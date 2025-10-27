Бои в Покровске: россияне просочились в город, но несут потери - ДШВ

В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои с вражескими ДРГ, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться в разных частях населенного пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В период с 25 по 26 октября украинские защитники уничтожили в Покровске около 40 россиян.

Оккупанты, попавшие в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет рассредоточить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры к городу

Сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет.

В то же время противник имеет возможности вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Ротация личного состава - затруднена и происходит с существенными задержками. Логистика - ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны