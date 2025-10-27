Бои в Покровске: россияне просочились в город, но несут потери - ДШВ
Киев • УНН
В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои с вражескими ДРГ, которые просочились в город. Украинские защитники уничтожили около 40 россиян 25-26 октября.
В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои с вражескими ДРГ, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться в разных частях населенного пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Детали
В период с 25 по 26 октября украинские защитники уничтожили в Покровске около 40 россиян.
Оккупанты, попавшие в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет рассредоточить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры к городу
Сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет.
В то же время противник имеет возможности вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Ротация личного состава - затруднена и происходит с существенными задержками. Логистика - ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны
Кроме того, оккупанты проводят классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7 корпуса с целью сломить защиту украинских войск, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.
Всего за 25-26 октября оккупанты совершили 42 атаки по всей полосе обороны 7 корпуса БР ДШВ. Россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли. Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и 4 единицы бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и 6 мотоциклов. Отбить массированные штурмы удалось как благодаря взаимодействию между подразделениями в полосе обороны 7 корпуса БР ДШВ, так и с сопредельными подразделениями из полосы 1 корпуса НГУ "Азов"
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию РФ об окружении 5 тысяч украинских военных на Купянском и Покровском направлениях. Он назвал это ложью, направленной на США.