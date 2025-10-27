Бои в Покровске: россияне просочились в город, но несут потери - ДШВ

$42.000.10
08:41 • 2394 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 4540 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
07:54 • 11690 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 14604 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 14807 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 54716 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 52078 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45472 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
26 октября, 10:52 • 47798 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29155 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева26 октября, 23:33 • 29294 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 30168 просмотра
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 28469 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС03:48 • 20768 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 28867 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 63715 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 89200 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 08:45 • 109463 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 92623 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:47 • 112381 просмотра
УНН Lite
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 30852 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 56993 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 63816 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 63504 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 63735 просмотра
Техника
Дипломатка
Financial Times
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Бои в Покровске: россияне просочились в город, но несут потери - ДШВ

Киев • УНН

 • 852 просмотра

В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои с вражескими ДРГ, которые просочились в город. Украинские защитники уничтожили около 40 россиян 25-26 октября.

Бои в Покровске: россияне просочились в город, но несут потери - ДШВ

В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои с вражескими ДРГ, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться в разных частях населенного пункта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Детали

В период с 25 по 26 октября украинские защитники уничтожили в Покровске около 40 россиян.

Оккупанты, попавшие в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет рассредоточить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры к городу

- говорится в сообщении.

Сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет.

В то же время противник имеет возможности вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде. Ротация личного состава - затруднена и происходит с существенными задержками. Логистика - ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны

 - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты проводят классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7 корпуса с целью сломить защиту украинских войск, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

Всего за 25-26 октября оккупанты совершили 42 атаки по всей полосе обороны 7 корпуса БР ДШВ. Россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли. Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и 4 единицы бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и 6 мотоциклов. Отбить массированные штурмы удалось как благодаря взаимодействию между подразделениями в полосе обороны 7 корпуса БР ДШВ, так и с сопредельными подразделениями из полосы 1 корпуса НГУ "Азов"

 - сообщили в корпусе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию РФ об окружении 5 тысяч украинских военных на Купянском и Покровском направлениях. Он назвал это ложью, направленной на США.

Евгений Устименко

