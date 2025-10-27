Бої у Покровську: росіяни просочились в місто, але мають втрати - ДШВ

У Покровську Донецької області тривають міські бої з ворожими ДРГ, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

В період з 25 по 26 жовтня українські захисники знищили у Покровську близько 40 росіян.

Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста

Наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться.

Водночас противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу - ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика - обмежена. При доставці необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони

Крім того окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу з метою зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

Загалом за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ. Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу НГУ "Азов"