Ексклюзив
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Бої у Покровську: росіяни просочились в місто, але мають втрати - ДШВ

Київ

У Покровську Донецької області тривають міські бої з ворожими ДРГ, які просочилися в місто. Українські захисники знищили близько 40 росіян 25-26 жовтня.

Бої у Покровську: росіяни просочились в місто, але мають втрати - ДШВ

У Покровську Донецької області тривають міські бої з ворожими ДРГ, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту. Про це повідомляє УНН з посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Деталі

В період з 25 по 26 жовтня українські захисники знищили у Покровську близько 40 росіян.

Окупанти, які потрапили у місто, не намагаються закріпитися, а мають намір просунутися далі на північ. Тим самим ворог хоче розпорошити сили нашої оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста

- йдеться в повідомленні.

Наразі про повноцінний контроль над жодним із районів Покровська не йдеться.

Водночас противник має можливості вести спостереження за переміщеннями як у Покровську, так і у Мирнограді. Ротація особового складу - ускладнена та відбувається із суттєвими затримками. Логістика - обмежена. При доставці необхідної провізії використовуються як повітряні, так і наземні дрони

 - йдеться в повідомленні.

Крім того окупанти проводять класичні масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу з метою зламати захист українських військ, наблизити лінію розмежування до Покровська та Мирнограду, поступово встановлювати повноцінний контроль над кварталами обох міст.

Загалом за 25-26 жовтня окупанти здійснили 42 атаки по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ. Росіяни жодних цілей, які поставили перед собою, не досягли. Українські воїни знищили 64 окупантів та 4 одиниці броньованої техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та 6 мотоциклів. Відбити масовані штурми вдалося як завдяки взаємодії між підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, так і з суміжними підрозділами зі смуги 1 корпусу НГУ "Азов"

 - повідомили в корпусі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію рф про оточення 5 тисяч українських військових на Куп’янському та Покровському напрямках. Він назвав це брехнею, спрямованою на США.

Євген Устименко

