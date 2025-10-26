Зеленський спростував фейк рф про оточення 5 тисяч військових ЗСУ на Куп'янському та Покровському напрямках

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію рф про оточення 5 тисяч українських військових на Куп’янському та Покровському напрямках, назвавши її брехнею, спрямованою на США. Він зазначив, що активність ворога на цих напрямках цього тижня була нижчою, а українські війська контролюють ситуацію.