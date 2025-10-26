Зеленський спростував фейк рф про оточення 5 тисяч військових ЗСУ на Куп'янському та Покровському напрямках
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію рф про оточення 5 тисяч українських військових на Куп’янському та Покровському напрямках, назвавши її брехнею, спрямованою на США. Він зазначив, що активність ворога на цих напрямках цього тижня була нижчою, а українські війська контролюють ситуацію.
Повідомлення про оточення до 5 тисяч українських військових в районі Куп’янська та Покровська є повною брехнею рф, що орієнтована на США. Про це в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, мета таких повідомлень - викликати паніку, але на цей раз фейк орієнтований на США, щоб створити враження, що росія нібито виграє.
Це повна брехня. І не перша
Він підкреслив, що має найсвіжішу інформацію від Генштабу та генерала Олександра Сирського. Зокрема, активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.
Як сказав Президент, українські війська контролюють ситуацію і подібні повідомлення - не більше, ніж дезінформаційні маневри кремля.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 25 жовтня заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку. Він наголосив командирам на неприпустимості викривлення інформації у доповідях, підкресливши, що нечесність має високу ціну – життя воїнів.
