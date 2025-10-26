Зеленський спростував фейк рф про оточення 5 тисяч військових ЗСУ на Куп'янському та Покровському напрямках

$41.900.00
48.550.00
ukenru
18:56 • 5028 перегляди
Обмеження споживання електроенергії: у кого не буде світла 27 жовтня
15:25 • 14759 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 19028 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 19512 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 26809 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 22420 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 19000 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 36073 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 14118 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 13773 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
80%
741мм
Популярнi новини
Кеті Перрі і Джастін Трюдо з’явилися разом на публіці у ПарижіVideo26 жовтня, 11:22 • 10294 перегляди
Столицю рф, ймовріно, оточили багаторівневою системою ППО: у мережі показали картуVideo26 жовтня, 12:45 • 13877 перегляди
В мережі показали, як москву оточили багаторівневою системою ППОPhoto26 жовтня, 13:10 • 12617 перегляди
Атака рф на Київ 26 жовтня: кількість постраждалих зросла до 33 людей26 жовтня, 13:56 • 6374 перегляди
"Добра, щира, усміхнена": у Києві через атаку рф 26 жовтня загинули Анастасія Маслій і її мамаPhoto16:05 • 6864 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 36074 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 68883 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 94624 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 77939 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 98257 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Віталій Кличко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Сумська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 37133 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 43798 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 43932 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 44495 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 46958 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Золото
С-300

Зеленський спростував фейк рф про оточення 5 тисяч військових ЗСУ на Куп'янському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію рф про оточення 5 тисяч українських військових на Куп’янському та Покровському напрямках, назвавши її брехнею, спрямованою на США. Він зазначив, що активність ворога на цих напрямках цього тижня була нижчою, а українські війська контролюють ситуацію.

Зеленський спростував фейк рф про оточення 5 тисяч військових ЗСУ на Куп'янському та Покровському напрямках

Повідомлення про оточення до 5 тисяч українських військових в районі Куп’янська та Покровська є повною брехнею рф, що орієнтована на США. Про це в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, мета таких повідомлень - викликати паніку, але на цей раз фейк орієнтований на США, щоб створити враження, що росія нібито виграє.

Це повна брехня. І не перша

- зазначив глава держави.

Він підкреслив, що має найсвіжішу інформацію від Генштабу та генерала Олександра Сирського. Зокрема, активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди.

Як сказав Президент, українські війська контролюють ситуацію і подібні повідомлення - не більше, ніж дезінформаційні маневри кремля.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 25 жовтня заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку. Він наголосив командирам на неприпустимості викривлення інформації у доповідях, підкресливши, що нечесність має високу ціну – життя воїнів.

Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб26.10.25, 12:21 • 19000 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки