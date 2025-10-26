Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Київ • УНН
Ворог накопичив у Покровську близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА, передає УНН із посиланням на Генштаб.
Щодо ситуації на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Воїни наших підрозділів, які виконують бойові завдання на цих ділянках, щоденно здійснюють комплексні заходи з метою стабілізації обстановки. Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів
Додамо
Як повідомили у Генштабі, українські захисники надалі виконують завдання з пошуку, знищення або взяття в полон російських окупантів, які "намагаються інфільтруватися через наші бойові порядки, використовуючи чисельну перевагу".
