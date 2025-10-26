Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб

Враг накопил в Покровске около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Относительно ситуации на подступах к городу Покровск и непосредственно в его пределах. Воины наших подразделений, выполняющие боевые задачи на этих участках, ежедневно осуществляют комплексные мероприятия с целью стабилизации обстановки. Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем проведения контрдиверсионных мероприятий - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщили в Генштабе, украинские защитники продолжают выполнять задачи по поиску, уничтожению или взятию в плен российских оккупантов, которые "пытаются инфильтрироваться через наши боевые порядки, используя численное превосходство".

Сырский посетил Покровское направление и акцентировал командирам на недопустимости искажения информации