Сырский посетил Покровское направление и акцентировал командирам на недопустимости искажения информации

$41.900.00
48.550.00
ukenru
25 октября, 11:59 • 12991 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 23522 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 22130 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 32086 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 21498 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 19040 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 32841 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49034 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 37847 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38826 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
84%
743мм
Популярные новости
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 22446 просмотра
В белгородской области заявили о поражении плотины водохранилища25 октября, 10:05 • 9188 просмотра
Как восстановить утраченные документы о праве собственности - разъяснение Минюста25 октября, 10:55 • 6538 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 12512 просмотра
Во львовском вузе во время тематической дискуссии подрались две группы студентов14:04 • 6298 просмотра
публикации
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 22498 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 32094 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 38520 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 60324 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 55144 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Покровск
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 12540 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 19340 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 21126 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 23016 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 26036 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Truth Social

Сырский посетил Покровское направление и акцентировал командирам на недопустимости искажения информации

Киев • УНН

 • 1428 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 25 октября заслушал доклады об оперативной обстановке на Покровском направлении. Он акцентировал командирам на недопустимости искажения информации в докладах, подчеркнув, что нечестность имеет высокую цену – жизни воинов.

Сырский посетил Покровское направление и акцентировал командирам на недопустимости искажения информации

В субботу, 25 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклады об оперативной обстановке на Покровском направлении. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Еще одна поездка на горячее направление фронта. Встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе города Покровск

- говорится в сообщении.

Сырский отметил, что при обсуждении оперативной ситуации речь шла об усилении устойчивости обороны и недопущении продвижения российских войск.

По его словам, актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, а также уничтожению и взятию в плен противника, находящегося в окружении.

Главнокомандующий подчеркнул, что уже отдал соответствующие распоряжения для повышения эффективности борьбы с вражескими беспилотниками и артиллерией и обеспечения войск всем необходимым.

В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену - жизнь наших воинов. Мое первое требование - правда, какой бы она ни была. Командир, скрывающий правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром

- подчеркнул он.

Сырский добавил, что во время поездки также вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.

Сырский встретился с капелланами: Представлена Доктрина удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих17.10.25, 18:29 • 3357 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Александр Сырский