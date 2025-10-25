Сырский посетил Покровское направление и акцентировал командирам на недопустимости искажения информации
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 25 октября заслушал доклады об оперативной обстановке на Покровском направлении. Он акцентировал командирам на недопустимости искажения информации в докладах, подчеркнув, что нечестность имеет высокую цену – жизни воинов.
В субботу, 25 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклады об оперативной обстановке на Покровском направлении. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Еще одна поездка на горячее направление фронта. Встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе города Покровск
Сырский отметил, что при обсуждении оперативной ситуации речь шла об усилении устойчивости обороны и недопущении продвижения российских войск.
По его словам, актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, а также уничтожению и взятию в плен противника, находящегося в окружении.
Главнокомандующий подчеркнул, что уже отдал соответствующие распоряжения для повышения эффективности борьбы с вражескими беспилотниками и артиллерией и обеспечения войск всем необходимым.
В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену - жизнь наших воинов. Мое первое требование - правда, какой бы она ни была. Командир, скрывающий правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром
Сырский добавил, что во время поездки также вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.
