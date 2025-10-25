Сырский посетил Покровское направление и акцентировал командирам на недопустимости искажения информации

В субботу, 25 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклады об оперативной обстановке на Покровском направлении. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Еще одна поездка на горячее направление фронта. Встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе города Покровск - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что при обсуждении оперативной ситуации речь шла об усилении устойчивости обороны и недопущении продвижения российских войск.

По его словам, актуальными остаются задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, а также уничтожению и взятию в плен противника, находящегося в окружении.

Главнокомандующий подчеркнул, что уже отдал соответствующие распоряжения для повышения эффективности борьбы с вражескими беспилотниками и артиллерией и обеспечения войск всем необходимым.

В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену - жизнь наших воинов. Мое первое требование - правда, какой бы она ни была. Командир, скрывающий правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром - подчеркнул он.

Сырский добавил, что во время поездки также вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.

