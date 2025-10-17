Сырский встретился с капелланами: Представлена Доктрина удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с военными капеллами разных конфессий. Была представлена Доктрина удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих и результаты исследования факторов, влияющих на духовную устойчивость.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с военными капелланами, представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, протестантских и мусульманских общин. Об этом командующий войсками написал в своем Телеграме, сообщает УНН.
Детали
Капелланы заботятся о духовной стойкости воинов, помогают им сохранять веру. Многие проблемы в подразделениях решаются легче, когда на своем месте – командир и капеллан, которые могут выслушать каждого бойца и ответить на волнующие их вопросы
Во время встречи представлены результаты исследования факторов, влияющих на духовную стойкость военных, и представлена Доктрина удовлетворения духовно-религиозных потребностей личного состава. Сырский также поручил усилить сотрудничество с религиозными организациями для отбора достойных кандидатов на должности капелланов.
Выражаю благодарность служителям всех религиозных организаций, которые ежедневно рядом с нашими защитниками и защитницами. Они демонстрируют уникальный пример межконфессионального единства и взаимопонимания