Сирський зустрівся із капеланами: Представлено Доктрину задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із військовими капеланами різних конфесій. Було представлено Доктрину задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців та результати дослідження факторів, що впливають на духовну стійкість.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу зустріч із військовими капеланами, представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, протестантських і мусульманських спільнот. Про це командувач військ написав у своєму Телеграмі, повідомляє УНН.
Деталі
Капелани дбають про духовну стійкість воїнів, допомагають їм зберігати віру. Багато проблем у підрозділах вирішуються легше, коли на своєму місці – командир і капелан, які можуть вислухати кожного бійця та відповісти на питання, що їх турбують
Під час зустрічі презентовано результати дослідження факторів, що впливають на духовну стійкість військових, та представлено Доктрину задоволення духовно-релігійних потреб особового складу. Сирський також доручив посилити співпрацю з релігійними організаціями для добору гідних кандидатів на посади капеланів.
Висловлюю вдячність служителям усіх релігійних організацій, які щодня поруч із нашими захисниками та захисницями. Вони демонструють унікальний приклад міжконфесійної єдності та порозуміння