Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації

$41.900.00
48.550.00
ukenru
25 жовтня, 11:59 • 13220 перегляди
Опалювальний сезон в Україні може початися вже найближчими днями - Міненерго
Ексклюзив
25 жовтня, 10:22 • 24040 перегляди
Перехід на "зимовий час": психологиня дала поради, як допомогти організму адаптуватися
25 жовтня, 08:59 • 22464 перегляди
Підрив людей на вокзалі в Овручі: провадження відкрили за трьома статтями
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 32541 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 06:30 • 21686 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
25 жовтня, 03:58 • 19102 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 32894 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 49075 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 37877 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 38842 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 22833 перегляди
У бєлгородській області заявили про ураження греблі водосховища25 жовтня, 10:05 • 9632 перегляди
Як відновити втрачені документи про право власності - роз'яснення Мін'юсту25 жовтня, 10:55 • 6978 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 12785 перегляди
У львівському ВНЗ під час тематичної дискусії побилися дві групи студентів14:04 • 6772 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 22844 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 32554 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 38661 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 60441 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 55336 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Камала Гарріс
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Покровськ
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 12790 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 19427 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 21209 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 23085 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 26105 перегляди
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Fox News
Truth Social

Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації

Київ • УНН

 • 1680 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 25 жовтня заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку. Він наголосив командирам на неприпустимості викривлення інформації у доповідях, підкресливши, що нечесність має високу ціну – життя воїнів.

Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації

У суботу, 25 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Ще одна поїздка на гарячий напрямок фронту. Зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ

- йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що під час обговорення оперативної ситуації йшлося про посилення стійкості оборони та недопущення просування російських військ.

За його словами, актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, а також знищення й взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.

Головнокомандувач підкреслив, що вже віддав відповідні розпорядження задля підвищення ефективності боротьби з ворожими безпілотниками й артилерією та забезпечення військ усім необхідним.

Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром

- наголосив він.

Сирський додав, що під час поїздки також вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.

Сирський зустрівся із капеланами: Представлено Доктрину задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців 17.10.25, 18:29 • 3357 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Олександр Сирський