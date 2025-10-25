Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 25 жовтня заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку. Він наголосив командирам на неприпустимості викривлення інформації у доповідях, підкресливши, що нечесність має високу ціну – життя воїнів.
У суботу, 25 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Ще одна поїздка на гарячий напрямок фронту. Зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ
Сирський зазначив, що під час обговорення оперативної ситуації йшлося про посилення стійкості оборони та недопущення просування російських військ.
За його словами, актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, а також знищення й взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.
Головнокомандувач підкреслив, що вже віддав відповідні розпорядження задля підвищення ефективності боротьби з ворожими безпілотниками й артилерією та забезпечення військ усім необхідним.
Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром
Сирський додав, що під час поїздки також вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.
