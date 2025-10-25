Сирський відвідав Покровський напрямок і наголосив командирам на недопустимості викривлення інформації

У суботу, 25 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на Покровському напрямку. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Ще одна поїздка на гарячий напрямок фронту. Зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що під час обговорення оперативної ситуації йшлося про посилення стійкості оборони та недопущення просування російських військ.

За його словами, актуальними залишаються завдання щодо пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп, а також знищення й взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.

Головнокомандувач підкреслив, що вже віддав відповідні розпорядження задля підвищення ефективності боротьби з ворожими безпілотниками й артилерією та забезпечення військ усім необхідним.

Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром - наголосив він.

Сирський додав, що під час поїздки також вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.

