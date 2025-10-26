Зеленский опроверг фейк РФ об окружении 5 тысяч военных ВСУ на Купянском и Покровском направлениях

Сообщение об окружении до 5 тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровска является полной ложью РФ, ориентированной на США. Об этом в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, цель таких сообщений - вызвать панику, но на этот раз фейк ориентирован на США, чтобы создать впечатление, что Россия якобы выигрывает.

Это полная ложь. И не первая - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что имеет самую свежую информацию от Генштаба и генерала Александра Сырского. В частности, активность врага вблизи Купянска и Покровска на этой неделе была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

Как сказал Президент, украинские войска контролируют ситуацию и подобные сообщения - не более, чем дезинформационные маневры Кремля.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 25 октября заслушал доклады об оперативной обстановке на Покровском направлении. Он акцентировал командирам на недопустимости искажения информации в докладах, подчеркнув, что нечестность имеет высокую цену – жизни воинов.

