18:56
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
15:25
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14:28
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Зеленский опроверг фейк РФ об окружении 5 тысяч военных ВСУ на Купянском и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию РФ об окружении 5 тысяч украинских военных на Купянском и Покровском направлениях, назвав ее ложью, направленной на США. Он отметил, что активность врага на этих направлениях на этой неделе была ниже, а украинские войска контролируют ситуацию.

Зеленский опроверг фейк РФ об окружении 5 тысяч военных ВСУ на Купянском и Покровском направлениях

Сообщение об окружении до 5 тысяч украинских военных в районе Купянска и Покровска является полной ложью РФ, ориентированной на США. Об этом в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, цель таких сообщений - вызвать панику, но на этот раз фейк ориентирован на США, чтобы создать впечатление, что Россия якобы выигрывает.

Это полная ложь. И не первая

- отметил глава государства.

Он подчеркнул, что имеет самую свежую информацию от Генштаба и генерала Александра Сырского. В частности, активность врага вблизи Купянска и Покровска на этой неделе была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

Как сказал Президент, украинские войска контролируют ситуацию и подобные сообщения - не более, чем дезинформационные маневры Кремля.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 25 октября заслушал доклады об оперативной обстановке на Покровском направлении. Он акцентировал командирам на недопустимости искажения информации в докладах, подчеркнув, что нечестность имеет высокую цену – жизни воинов.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты