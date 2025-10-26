Минус 900 солдат и 214 БпЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки

$41.900.00
25 октября, 19:33
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзивы
Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты
25 октября, 20:29
Добил HIMARS: украинские военные отбили наступление врага в Донецкой области, оккупанты застряли в болоте
25 октября, 20:58
Артиллеристы показали взятие в плен диверсанта, который должен был проводить вражеские ДРГ в Константиновку
25 октября, 23:35
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатора
02:19
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей
02:41
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать
25 октября, 09:55
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
24 октября, 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета
24 октября, 11:40
Дональд Трамп
Александр Сырский
Тайсон Фьюри
Александр Усик
Бриджит Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Белый дом
Китай
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь
25 октября, 11:20
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ
25 октября, 07:29
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет
25 октября, 06:14
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"
24 октября, 14:55
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»
24 октября, 12:41
Техника
Фокс Ньюс
Отопление
Truth Social
Холм

Минус 900 солдат и 214 БпЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Киев • УНН

 • 804 просмотра

За сутки 25 октября российские войска потеряли 900 солдат и 214 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют 1136890 человек.

Минус 900 солдат и 214 БпЛА: Генштаб озвучил потери врага за сутки

За сутки 25 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 214 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1136890 (+900) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11291 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23477 (+18)
        • артиллерийских систем ‒ 34002 (+15)
          • РСЗО ‒ 1526 (0)
            • средства ПВО ‒ 1230 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 74399 (+214)
                    • крылатые ракеты ‒ 3880 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65517 (+81)
                            • специальная техника ‒ 3981 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за сентябрь потери врага составили почти 29 тысяч военнослужащих. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях.

                              "Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС
23.10.25, 16:53

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Александр Сырский
                              Украина