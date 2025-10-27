Зеленский: Главная цель РФ - Покровск, бои идут и в городе
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Покровск является главной целью российских оккупантов, бои продолжаются непосредственно в городе. На Покровском и Константиновском направлениях зафиксировано более 100 боевых столкновений.
В Покровске Донецкой области продолжаются бои, захват города является главной целью врага. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Подробности
"Говорил с военными – особое внимание Покровску, также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе: это у них главная цель – именно Покровск. И каждый результат наших сил на этом направлении – это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства", - сказал Зеленский.
Дополнение
В Покровске Донецкой области продолжаются городские бои с вражескими ДРГ, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться на разных частях населенного пункта.
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 101. Враг активно действует на Константиновском и Покровском направлениях.