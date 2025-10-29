$42.080.01
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5414 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 8746 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45702 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41173 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43388 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111612 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58810 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53952 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78440 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
путин нафантазировал об окружении украинских военных в Купянске и Покровске

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске. По его словам, российские войска не против пустить "в зоны окружения противника" СМИ.

путин нафантазировал об окружении украинских военных в Купянске и Покровске

российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске (Покровске - ред.) и находится в окружении 

- заявил российский диктатор.

Он добавил, что российские войска якобы не против пустить "в зоны окружения противника" СМИ, в том числе украинские и зарубежные.

Политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, находящихся в окружении 

- резюмировал.

Напомним

Как сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ, россияне задействовали около 11 тыс человек для осуществления замысла по окружению Покровской агломерации.

Вражеские ДРГ, которым удалось инфильтрироваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска. В этой местности враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

В то же время защитники Покровска и агломерации продолжают осуществлять оборону.

За последние два дня в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ было ликвидировано 90 российских оккупантов, еще 42 получили ранения. Также был уничтожен 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, 158 дронов различных типов.

Антонина Туманова

