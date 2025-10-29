путин нафантазировал об окружении украинских военных в Купянске и Покровске
Киев • УНН
Российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске. По его словам, российские войска не против пустить "в зоны окружения противника" СМИ.
российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских военных в Купянске и Покровске, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Противник заблокирован в Купянске и Красноармейске (Покровске - ред.) и находится в окружении
Он добавил, что российские войска якобы не против пустить "в зоны окружения противника" СМИ, в том числе украинские и зарубежные.
Политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, находящихся в окружении
Напомним
Как сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ, россияне задействовали около 11 тыс человек для осуществления замысла по окружению Покровской агломерации.
Вражеские ДРГ, которым удалось инфильтрироваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска. В этой местности враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.
В то же время защитники Покровска и агломерации продолжают осуществлять оборону.
За последние два дня в зоне ответственности 7 корпуса ДШВ было ликвидировано 90 российских оккупантов, еще 42 получили ранения. Также был уничтожен 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, 158 дронов различных типов.