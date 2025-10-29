$42.080.01
Найскладніше зараз на Покровському напрямку, а також у Куп’янську - Зеленський

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про складну ситуацію на Покровському напрямку, де триває висока інтенсивність бойових дій. У Куп'янську ситуація залишається непростою, але Сили оборони України мають більше контролю.

Найскладніше зараз на Покровському напрямку, а також у Куп’янську - Зеленський

Найбільш складна ситуація на фронті спостерігається на Покровському напрямку, де, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Також у Куп’янську ситуація залишається непростою, але цими днями більше контролю в Сил оборони України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Детально говорили сьогодні з Головнокомандувачем і начальником Генштабу про ситуацію на фронті – на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп’янську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу – на Олександрівському напрямку 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що детально також пропрацювали планування далекобійних операцій, адже єдиний сценарій – це примус росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює.

І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і, головне, підтримка нашої армії, усіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.

Угруповання об'єднаних сил ЗСУ та Центр протидії дезінформації РНБО спростували брехливі заяви російського диктатора.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна