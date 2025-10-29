Найскладніше зараз на Покровському напрямку, а також у Куп’янську - Зеленський
Київ • УНН
Найбільш складна ситуація на фронті спостерігається на Покровському напрямку, де, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Також у Куп’янську ситуація залишається непростою, але цими днями більше контролю в Сил оборони України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Детально говорили сьогодні з Головнокомандувачем і начальником Генштабу про ситуацію на фронті – на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп’янську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу – на Олександрівському напрямку
Він зазначив, що детально також пропрацювали планування далекобійних операцій, адже єдиний сценарій – це примус росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює.
І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і, головне, підтримка нашої армії, усіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп'янську та Покровську.
Угруповання об'єднаних сил ЗСУ та Центр протидії дезінформації РНБО спростували брехливі заяви російського диктатора.