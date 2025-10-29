Потери врага: минус 1150 солдат и сотни БПЛА за сутки

$42.070.07
28 октября, 20:10 • 15119 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 61944 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
28 октября, 14:36 • 39887 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 44306 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
28 октября, 09:42 • 71370 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
28 октября, 09:30 • 37725 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28077 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
28 октября, 09:16 • 22377 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
28 октября, 08:00 • 17537 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 59663 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto28 октября, 21:52 • 12777 просмотра
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ28 октября, 23:41 • 7744 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo00:45 • 14113 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"02:23 • 12008 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею04:30 • 8456 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 134 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 61957 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 46512 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 54839 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
28 октября, 09:42 • 71378 просмотра
Потери врага: минус 1150 солдат и сотни БПЛА за сутки

Киев • УНН

 • 906 просмотра

28 октября российские войска потеряли 1150 солдат и 313 БПЛА, по данным Генштаба ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.25 составляют 1139900 человек.

Потери врага: минус 1150 солдат и сотни БПЛА за сутки

За сутки 28 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1150 солдат и 313 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1139900 (+1150) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11303 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23511 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 34064 (+20)
          • РСЗО ‒ 1530 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1230 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 75367 (+313)
                    • крылатые ракеты ‒ 3880 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 65865 (+79)
                            • специальная техника ‒ 3986 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за сентябрь потери врага составили почти 29 тысяч военнослужащих. Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях.

                              "Сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить РФ" - Зеленский после ряда встреч с лидерами стран ЕС23.10.25, 16:53 • 2647 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина