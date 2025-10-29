Втрати ворога: мінус 1150 солдатів та сотні БпЛА за добу

$42.070.07
48.970.21
ukenru
28 жовтня, 20:10 • 15524 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 63353 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 40530 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 44920 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 72275 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 37940 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28220 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22399 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17559 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 59721 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
97%
744мм
Популярнi новини
Вибух у Хмельницькому: 9 квартир зруйновано, 15 пошкоджено, рятувальна операція триваєPhoto28 жовтня, 21:52 • 13205 перегляди
Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ28 жовтня, 23:41 • 8656 перегляди
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo29 жовтня, 00:45 • 14553 перегляди
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"02:23 • 12477 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї04:30 • 9910 перегляди
Публікації
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 1282 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 63353 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 46964 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 55281 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 72276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Кім Чен Ин
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Хмельницький
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 16844 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 19846 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 27783 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 24705 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 46679 перегляди
Актуальне
Техніка
Brent
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа

Втрати ворога: мінус 1150 солдатів та сотні БпЛА за добу

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

28 жовтня російські війська втратили 1150 солдатів та 313 БпЛА, за даними Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 становлять 1139900 осіб.

Втрати ворога: мінус 1150 солдатів та сотні БпЛА за добу

За добу 28 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1150 солдатів та 313 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1139900 (+1150) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11303 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23511 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 34064 (+20)
          • РСЗВ ‒ 1530 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1230 (0)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 75367 (+313)
                    • крилаті ракети ‒ 3880 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 65865 (+79)
                            • спеціальна техніка ‒ 3986 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за вересень втрати ворога склали майже 29 тисяч військовослужбовців. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на всіх напрямках.

                              "Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити рф" - Зеленський після низки зустрічей з лідерами країн ЄС23.10.25, 16:53 • 2647 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Збройні сили України
                              Україна