Втрати ворога: мінус 1150 солдатів та сотні БпЛА за добу

За добу 28 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1150 солдатів та 313 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1139900 (+1150) осіб ліквідовано

танків ‒ 11303 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 23511 (+3)

артилерійських систем ‒ 34064 (+20)

РСЗВ ‒ 1530 (+1)

засоби ППО ‒ 1230 (0)

літаків ‒ 428 (0)

гелікоптерів ‒ 346 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 75367 (+313)

крилаті ракети ‒ 3880 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 65865 (+79)

спеціальна техніка ‒ 3986 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за вересень втрати ворога склали майже 29 тисяч військовослужбовців. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на всіх напрямках.

