"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити рф" - Зеленський після низки зустрічей з лідерами країн ЄС
Київ • УНН
Президент України Зеленський провів ряд зустрічей із європейськими лідерами під час Саміту ЄС у Брюсселі.
Під час засідання Європейської ради в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів низку важливих переговорів із лідерами європейських держав – прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Головними темами зустрічей стали оборона, енергетична безпека та координація міжнародного тиску на росію. Про зустрічі Зеленський повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.
Зустріч із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою
Розповів про наслідки російських ударів по наших енергетичних об’єктах. Чехія вже допомагає нам у відновленні, і ми говорили, як ще можна підтримати енергетичну стійкість України та наших людей
Президент зазначив, що сторони обговорили реалізацію спільних оборонних проєктів і посилення захисту українського неба.
"Маємо спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, на наш захист і оборону", – наголосив він.
Зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном
Скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих. Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити росію
Зеленський підкреслив, що для цього необхідно посилити тиск на росію й збільшити військову та політичну підтримку України.
Зеленський - до тих у ЄС, хто "зволікає" з активами рф для України: запропонований механізм цілком законний, час діяти23.10.25, 15:52 • 1640 переглядiв
"Говорили про наслідки російських ударів і посилення протиповітряної оборони та стійкості нашої енергетики – це зараз один із ключових пріоритетів", – додав він.
У центрі уваги також були оборонна співпраця та конкретні рішення, що можуть зміцнити Україну.
Зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском
Обговорили спільні оборонні проєкти та використання інструменту SAFE. Розповів про російські повітряні атаки на енергетику України. Наше небо потребує додаткового захисту – від цього залежить і безпека всієї Європи
Сторони також торкнулися питань військової підтримки та інвестицій польських компаній в український оборонно-промисловий комплекс.
"Україна зацікавлена у спільному виробництві зброї та технологій, які посилюють нашу незалежність і безпеку регіону", – зазначив Зеленський.
Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться23.10.25, 15:29 • 2142 перегляди