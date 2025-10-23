"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити рф" - Зеленський після низки зустрічей з лідерами країн ЄС

Під час засідання Європейської ради в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів низку важливих переговорів із лідерами європейських держав – прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Головними темами зустрічей стали оборона, енергетична безпека та координація міжнародного тиску на росію. Про зустрічі Зеленський повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Розповів про наслідки російських ударів по наших енергетичних об’єктах. Чехія вже допомагає нам у відновленні, і ми говорили, як ще можна підтримати енергетичну стійкість України та наших людей

Президент зазначив, що сторони обговорили реалізацію спільних оборонних проєктів і посилення захисту українського неба.

"Маємо спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, на наш захист і оборону", – наголосив він.

Скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих. Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити росію

Зеленський підкреслив, що для цього необхідно посилити тиск на росію й збільшити військову та політичну підтримку України.

Зеленський - до тих у ЄС, хто "зволікає" з активами рф для України: запропонований механізм цілком законний, час діяти

"Говорили про наслідки російських ударів і посилення протиповітряної оборони та стійкості нашої енергетики – це зараз один із ключових пріоритетів", – додав він.

У центрі уваги також були оборонна співпраця та конкретні рішення, що можуть зміцнити Україну.

Обговорили спільні оборонні проєкти та використання інструменту SAFE. Розповів про російські повітряні атаки на енергетику України. Наше небо потребує додаткового захисту – від цього залежить і безпека всієї Європи