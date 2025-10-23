"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити рф" - Зеленський після низки зустрічей з лідерами країн ЄС

$41.760.01
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 16542 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дім
11:30 • 19641 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 19380 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 30610 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 29157 перегляди
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 25806 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Ексклюзив
09:30 • 12373 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
23 жовтня, 07:25 • 14830 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
23 жовтня, 07:22 • 16392 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля
США вперше блокують російські енергетичні компанії за другої каденції Трампа: Стефанішина озвучила деталі
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямку
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
09:45 • 25806 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференцій
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі
Кім Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фото
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ
"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити рф" - Зеленський після низки зустрічей з лідерами країн ЄС

Київ

 • 1068 перегляди

Президент України Зеленський провів ряд зустрічей із європейськими лідерами під час Саміту ЄС у Брюсселі.

"Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити рф" - Зеленський після низки зустрічей з лідерами країн ЄС

Під час засідання Європейської ради в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів низку важливих переговорів із лідерами європейських держав – прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Головними темами зустрічей стали оборона, енергетична безпека та координація міжнародного тиску на росію. Про зустрічі Зеленський повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Зустріч із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою

Розповів про наслідки російських ударів по наших енергетичних об’єктах. Чехія вже допомагає нам у відновленні, і ми говорили, як ще можна підтримати енергетичну стійкість України та наших людей 

– повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що сторони обговорили реалізацію спільних оборонних проєктів і посилення захисту українського неба.

"Маємо спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, на наш захист і оборону", – наголосив він.

Зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном

Скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих. Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити росію 

– заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для цього необхідно посилити тиск на росію й збільшити військову та політичну підтримку України.

Зеленський - до тих у ЄС, хто "зволікає" з активами рф для України: запропонований механізм цілком законний, час діяти

"Говорили про наслідки російських ударів і посилення протиповітряної оборони та стійкості нашої енергетики – це зараз один із ключових пріоритетів", – додав він.

У центрі уваги також були оборонна співпраця та конкретні рішення, що можуть зміцнити Україну.

Зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском

Обговорили спільні оборонні проєкти та використання інструменту SAFE. Розповів про російські повітряні атаки на енергетику України. Наше небо потребує додаткового захисту – від цього залежить і безпека всієї Європи 

– підкреслив президент.

Сторони також торкнулися питань військової підтримки та інвестицій польських компаній в український оборонно-промисловий комплекс.

"Україна зацікавлена у спільному виробництві зброї та технологій, які посилюють нашу незалежність і безпеку регіону", – зазначив Зеленський.

Зеленський запропонував європейським партнерам змінити порядок отримання систем Patriot: про що йдеться

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
