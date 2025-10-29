DeepState: российские войска закрепляются в восточной и северной части Покровска

Аналитический проект DeepState сообщил о сложной ситуации в Покровске, где российские подразделения продолжают продвижение в восточной и северной частях города. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным аналитиков, по состоянию на 18:00 29 октября противник пытается сохранять темпы просачивания, отправляя в город небольшие группы численностью от 5 до 10 человек. Часть российской пехоты уже пыталась выйти к населенному пункту Гришино.

"Окружение" ВСУ в Купянске и Покровске: в Украине опровергли фейки диктатора путина

Несмотря на это, украинские силы удерживают позиции в городе, в частности в его южных районах, поэтому Покровск остается преимущественно "серой" зоной.

Егеря и десантники рассказали, что противник максимально старается не вступать в бой, а просто двигаться и накапливаться. В северной части Силы Обороны проводили постепенную зачистку улиц. Кацапы по рации делились этим между собой и просто начали переходить на соседнюю улицу. После завершения зачистки "обезьяны" снова полезли в свои схроны на этой же улице – говорится в материале аналитиков.

По оценке DeepState, нехватка человеческих ресурсов вынуждает украинские подразделения полагаться преимущественно на дроны, однако с ухудшением погоды эффективность этих средств может снизиться – чем враг и пытается воспользоваться, продвигаясь в разорванных участках обороны.

Сложнее всего сейчас на Покровском направлении, а также в Купянске - Зеленский