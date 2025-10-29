DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про складну ситуацію в Покровську, де російські підрозділи продовжують просування в східній та північній частинах міста. Про це пише УНН.

За даними аналітиків, станом на 18:00 29 жовтня противник намагається зберігати темпи просочення, відправляючи в місто невеликі групи чисельністю від 5 до 10 осіб. Частина російської піхоти вже намагалася вийти до населеного пункту Гришине.

Попри це, українські сили утримують позиції в місті, зокрема в його південних районах, тож Покровськ залишається переважно "сірою" зоною.

Єгеря та десантники розповіли, що противник максимально намагається не вступати в бій, а просто рухатися і накопичуватися. В північній частині Сили Оборони проводили поступову зачистку вулиць. Кацапи по рації ділитися цим між собою і просто розпочали переходити на сусідню вулицю. Після завершення зачистки "обізяни" знову полізли у свої схованки на цій же вулиці