DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська
Київ • УНН
Проєкт DeepState повідомив про просування російських підрозділів у східній та північній частинах Покровська. Противник намагається зберігати темпи просочення, відправляючи в місто невеликі групи, тоді як українські сили утримують позиції в південних районах.
Аналітичний проєкт DeepState повідомив про складну ситуацію в Покровську, де російські підрозділи продовжують просування в східній та північній частинах міста. Про це пише УНН.
Деталі
За даними аналітиків, станом на 18:00 29 жовтня противник намагається зберігати темпи просочення, відправляючи в місто невеликі групи чисельністю від 5 до 10 осіб. Частина російської піхоти вже намагалася вийти до населеного пункту Гришине.
Попри це, українські сили утримують позиції в місті, зокрема в його південних районах, тож Покровськ залишається переважно "сірою" зоною.
Єгеря та десантники розповіли, що противник максимально намагається не вступати в бій, а просто рухатися і накопичуватися. В північній частині Сили Оборони проводили поступову зачистку вулиць. Кацапи по рації ділитися цим між собою і просто розпочали переходити на сусідню вулицю. Після завершення зачистки "обізяни" знову полізли у свої схованки на цій же вулиці
За оцінкою DeepState, нестача людських ресурсів змушує українські підрозділи покладатися переважно на дрони, однак із погіршенням погоди ефективність цих засобів може знизитися – чим ворог і намагається скористатися, просуваючись у розірваних ділянках оборони.
