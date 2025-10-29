DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська

$42.080.01
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 15043 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 20204 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52326 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 34897 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 56149 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 29635 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80163 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48894 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47680 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 47527 перегляди
Японія не планує припиняти імпорт російської нафти та газу, незважаючи на заклики Трампа 29 жовтня, 11:19 • 14956 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 21943 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters29 жовтня, 14:19 • 19462 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 12213 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52345 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 56156 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 47582 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80168 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 91415 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Андрій Сибіга
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Китай
Куба
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії15:50 • 12254 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 21978 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 51313 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 56467 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 37716 перегляди
DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська

Київ • УНН

 • 1424 перегляди

Проєкт DeepState повідомив про просування російських підрозділів у східній та північній частинах Покровська. Противник намагається зберігати темпи просочення, відправляючи в місто невеликі групи, тоді як українські сили утримують позиції в південних районах.

DeepState: російські війська закріплюються у східній і північній частині Покровська

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про складну ситуацію в Покровську, де російські підрозділи продовжують просування в східній та північній частинах міста. Про це пише УНН.

Деталі

За даними аналітиків, станом на 18:00 29 жовтня противник намагається зберігати темпи просочення, відправляючи в місто невеликі групи чисельністю від 5 до 10 осіб. Частина російської піхоти вже намагалася вийти до населеного пункту Гришине.

"Оточення" ЗСУ у Куп'янську та Покровську: в Україні спростували фейки диктатора путіна29.10.25, 16:22 • 3270 переглядiв

Попри це, українські сили утримують позиції в місті, зокрема в його південних районах, тож Покровськ залишається переважно "сірою" зоною.

Єгеря та десантники розповіли, що противник максимально намагається не вступати в бій, а просто рухатися і накопичуватися. В північній частині Сили Оборони проводили поступову зачистку вулиць. Кацапи по рації ділитися цим між собою і просто розпочали переходити на сусідню вулицю. Після завершення зачистки "обізяни" знову полізли у свої схованки на цій же вулиці 

– йдеться у матеріалі аналітиків.

За оцінкою DeepState, нестача людських ресурсів змушує українські підрозділи покладатися переважно на дрони, однак із погіршенням погоди ефективність цих засобів може знизитися – чим ворог і намагається скористатися, просуваючись у розірваних ділянках оборони.

Найскладніше зараз на Покровському напрямку, а також у Куп’янську - Зеленський29.10.25, 21:36 • 804 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Володимир Путін
Покровськ
Володимир Зеленський
Куп'янськ