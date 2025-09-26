Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту 26 вересня 2025

$41.410.03
48.660.14
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 5358 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 17731 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 30835 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 29250 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 63395 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 41063 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61314 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 59926 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 77968 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56254 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
68%
764мм
Популярнi новини
У Білому домі називали різку "атаку" Трампа на росію "переговорною тактикою" - WP25 вересня, 20:15 • 10429 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto01:05 • 14349 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 4700 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 14075 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 9544 перегляди
Публікації
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 5364 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 21678 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 28185 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 35768 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 63398 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 24421 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 32723 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 66190 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 124015 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 82171 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Су-30
Шахед-136
TikTok
The Washington Post

Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту 26 вересня 2025

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 200 бойових зіткнень за минулу добу, з яких половина припала на Покровський та Новопавлівський напрямки. Ворог здійснив 59 авіаударів, скинув 109 керованих авіабомб та застосував 4774 дрони-камікадзе.

Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту

На фронті минулої доби сталося 200 боїв, половина припала на Покровський та Новопавлівський напрямки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 26 вересня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе.

128 зі 154 російських дронів знешкодили над Україною26.09.25, 08:28 • 1062 перегляди

"За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 198 обстрілів, дев’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків.

На Сіверському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулось шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Понад 900 військових, сотні БПЛА і десятки автотехніки: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу26.09.25, 08:00 • 1250 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Мала Токмачка
Степногірськ
Ялта
Україна
Куп'янськ