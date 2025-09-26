Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб оновив карту 26 вересня 2025
Київ
Генштаб ЗСУ повідомив про 200 бойових зіткнень за минулу добу, з яких половина припала на Покровський та Новопавлівський напрямки. Ворог здійснив 59 авіаударів, скинув 109 керованих авіабомб та застосував 4774 дрони-камікадзе.
На фронті минулої доби сталося 200 боїв, половина припала на Покровський та Новопавлівський напрямки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 26 вересня, показавши карту бойових дій.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень
За уточненою інформацією, вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе.
"За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 198 обстрілів, дев’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків.
На Сіверському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного.
На Краматорському напрямку відбулось шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам’янського.
Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
