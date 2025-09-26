128 зі 154 російських дронів знешкодили над Україною
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну 154 безпілотниками, 128 з яких збито або придушено. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
росія вночі атакувала Україну 154 безпілотниками, 128 з яких збито або придушено, але є влучання 26 дронів у 9 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 вересня (із 18.00 25 вересня) ворог атакував 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово - рф, близько 80 із них - шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, ворог продовжує атакувати безпілотниками. "З північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" - зазначили у ПС ЗСУ.
