Понад 900 військових, сотні БПЛА і десятки автотехніки: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу
Київ • УНН
25 вересня російська армія втратила 940 військових, 14 артилерійських систем та 2 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 становлять 1106430 осіб.
Протягом доби, 25 вересня російська армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також украї.нські захисники знищили 14 артилерійських систем і 2 танки ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Згідно з оперативною інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1106430 (+940) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11203 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23287 (0)
- артилерійських систем ‒ 33147 (+14)
- РСЗВ ‒ 1501 (0)
- засоби ППО ‒ 1222 (0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 345 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 63569 (+334)
- крилаті ракети ‒ 3747 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62818 (+82)
- спеціальна техніка ‒ 3975 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
25 вересня на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень, найактивніші бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках. Окупанти завдали 38 авіаударів, скинувши 71 керовану авіабомбу, та використали 1440 дронів-камікадзе.
Ситуація у Куп’янську критична, триває контрдиверсійна операція - очільник МВА25.09.25, 09:38 • 3470 переглядiв