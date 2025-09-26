Понад 900 військових, сотні БПЛА і десятки автотехніки: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу

$41.410.03
48.660.14
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 5372 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 17739 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 30840 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 29255 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 63402 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 41064 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61318 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 59926 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 77970 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56254 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
68%
764мм
Популярнi новини
У Білому домі називали різку "атаку" Трампа на росію "переговорною тактикою" - WP25 вересня, 20:15 • 10429 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto01:05 • 14349 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 4700 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 14075 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 9544 перегляди
Публікації
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 5364 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 21678 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 28185 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 35768 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 63398 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 24421 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 32723 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 66190 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 124015 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 82171 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Су-30
Шахед-136
TikTok
The Washington Post

Понад 900 військових, сотні БПЛА і десятки автотехніки: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу

Київ • УНН

 • 1254 перегляди

25 вересня російська армія втратила 940 військових, 14 артилерійських систем та 2 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 становлять 1106430 осіб.

Понад 900 військових, сотні БПЛА і десятки автотехніки: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф за добу

Протягом доби, 25 вересня російська армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також украї.нські захисники знищили 14 артилерійських систем і 2 танки ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1106430 (+940) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11203 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23287 (0)
        • артилерійських систем ‒ 33147 (+14)
          • РСЗВ ‒ 1501 (0)
            • засоби ППО ‒ 1222 (0)
              • літаків ‒ 427 (0)
                • гелікоптерів ‒ 345 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 63569 (+334)
                    • крилаті ракети ‒ 3747 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62818 (+82)
                            • спеціальна техніка ‒ 3975 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              25 вересня на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень, найактивніші бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках. Окупанти завдали 38 авіаударів, скинувши 71 керовану авіабомбу, та використали 1440 дронів-камікадзе.

                              Ситуація у Куп’янську критична, триває контрдиверсійна операція - очільник МВА25.09.25, 09:38 • 3470 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України