Від початку доби ворог 157 разів атакував позиції Сил оборони - Генштаб ЗСУ

$41.410.03
48.660.14
ukenru
17:19 • 7892 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
16:17 • 14008 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 19139 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 48003 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 34335 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 58371 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 57690 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76027 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55834 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47409 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.5м/с
69%
761мм
Популярнi новини
Прокурор та члени МСЕК на Черкащині організували схему з надання незаконної інвалідності25 вересня, 11:25 • 3168 перегляди
Окупанти атакували Чернігів: критична інфраструктура під загрозою25 вересня, 11:45 • 4468 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 20716 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 13101 перегляди
Міністр оборони США викликав сотні генералів та адміралів на зустріч - WP25 вересня, 14:56 • 3398 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 13125 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 20745 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 29151 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 48004 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 32546 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Реджеп Тайїп Ердоган
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 20308 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 28837 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 62476 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 120577 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 78806 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Су-30
Fox News
Saab JAS 39 Gripen
Су-24

Від початку доби ворог 157 разів атакував позиції Сил оборони - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 374 перегляди

25 вересня на фронті зафіксовано 157 боєзіткнень, найактивніші бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках. Окупанти завдали 38 авіаударів, скинувши 71 керовану авіабомбу, та використали 1440 дронів-камікадзе.

Від початку доби ворог 157 разів атакував позиції Сил оборони - Генштаб ЗСУ

російські військові продовжують штурмувати позиції Сил оборони України. Від початку доби, 25 вересня на російсько-українському фронті зафіксовано 157 боєзіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському і Новопавлівському напрямках. Про це інформує у своєму зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України станом на 22:00 годину, передає УНН.

Деталі

Згадно з оперативною інформацією, загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дев’ять штурмових дії окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 192 обстріли, з яких дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Довгенького.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснюють одну штурмову дію, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців в напрямку Курилівки, бій триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставків, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися у бік Дронівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 56 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. В семи локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 149 окупантів, з яких 99 — безповоротно. Наші захисники знищили сім автомобілів, 21 безпілотний літальний апарат. Також значно пошкоджено один автомобіль, дві артилерійські системи та пункт управління БпЛА

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 26 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Новогригорівка, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Полтавки, в той же час завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі намагалися просунутися в районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку авіація противника завдала авіаударів по Козацькому та Херсону, наступальних дій ворог не проводив.

Нагадаємо

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив про масовані обстріли та спроби проникнення диверсійних груп у Куп'янськ. У місті триває контрдиверсійна операція, попри постійну небезпеку та контроль логістичних шляхів ворожими дронами.

Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський25.09.25, 12:41 • 19139 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна
Краматорськ
Херсон
Куп'янськ