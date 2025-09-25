С начала суток враг 157 раз атаковал позиции Сил обороны - Генштаб ВСУ

российские военные продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины. С начала суток, 25 сентября на российско-украинском фронте зафиксировано 157 боестолкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом информирует в своей сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины по состоянию на 22:00, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 71 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1440 дронов-камикадзе и совершили 2991 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили девять штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес 6 авиационных ударов, при этом сбросил 17 управляемых авиабомб, совершил 192 обстрела, из которых девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Долгенького.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществляют одно штурмовое действие, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении Куриловки, бой продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголово, Заречное, Колодези, Торское и в направлении Дружелюбовки, Ставков, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг пять раз пытался прорваться в сторону Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Ступочек и Александро-Шультино.

На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Катериновки, Яблоновки и Полтавки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 56 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоекономическое, Лисовка, Николаевка, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Орехово, Дачное, Филиал. В семи локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 149 оккупантов, из которых 99 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили семь автомобилей, 21 беспилотный летательный аппарат. Также значительно поврежден один автомобиль, две артиллерийские системы и пункт управления БпЛА - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 26 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Новогригорьевка, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районе Полтавки, в то же время нанес авиаудар по Зализничному.

На Ореховском направлении захватчики трижды пытались продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении авиация противника нанесла авиаудары по Казацкому и Херсону, наступательных действий враг не проводил.

Напомним

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил о массированных обстрелах и попытках проникновения диверсионных групп в Купянск. В городе продолжается контрдиверсионная операция, несмотря на постоянную опасность и контроль логистических путей вражескими дронами.

