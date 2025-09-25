Ситуація у Куп’янську критична, триває контрдиверсійна операція - очільник МВА

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив про масовані обстріли та спроби проникнення диверсійних груп у Куп'янськ. У місті триває контрдиверсійна операція, попри постійну небезпеку та контроль логістичних шляхів ворожими дронами.

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що місто зазнає масованих обстрілів і спроб проникнення диверсійних груп. Сили оборони проводять зачистку будинків і вулиць попри постійну небезпеку. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН. Деталі Крім ДРГ, які просочилися в місто, або просочуються в місто, ворог здійснює масовані обстріли безпосередньо міста Куп'янськ, території громади. Близькість фронту дозволяє бити всім: працює танк, міномет, артилерія, КАБи скидаються щодня і FPV-дрони фактично чатують на звичайних людей - сказав він. Беседін додав, що всі логістичні шляхи на підступі до міста контролюються дронами ворога. "Проводиться контрдиверсійна операція. Проводиться зачистка кожного будинку, кожного сантиметра, кожної вулиці й це вкрай велика небезпека. Тому що, ця небезпека чатує за кожним кутком: можуть бути засідки, розтяжки, замінування. Тому наші Сили Оборони які проводять цю операцію максимально проінформовані, і максимально фахово роблять свою справу". За словами Беседіна, попри те, що росіяни ще місяць тому оголосила про те, що "взяли Куп'янськ" чи "взяли більшу частину Куп'янська", ситуація у місті залишається контрольованою українськими силами, хоча і додав, що ситуація вкрай важка. Покровськ залишається ключовим центром наступу рф, туди перекинуто морську піхоту - Міноборони Британії