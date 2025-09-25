$41.380.00
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
06:09 • 22399 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 36206 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 55767 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
24 вересня, 13:04 • 47627 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
24 вересня, 12:07 • 43431 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 40046 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 68273 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
24 вересня, 10:07 • 23015 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
24 вересня, 08:38 • 54685 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ситуація у Куп’янську критична, триває контрдиверсійна операція - очільник МВА

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив про масовані обстріли та спроби проникнення диверсійних груп у Куп'янськ. У місті триває контрдиверсійна операція, попри постійну небезпеку та контроль логістичних шляхів ворожими дронами.

Ситуація у Куп’янську критична, триває контрдиверсійна операція - очільник МВА

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що місто зазнає масованих обстрілів і спроб проникнення диверсійних груп. Сили оборони проводять зачистку будинків і вулиць попри постійну небезпеку. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Крім ДРГ, які просочилися в місто, або просочуються в місто, ворог здійснює масовані обстріли безпосередньо міста Куп'янськ, території громади. Близькість фронту дозволяє бити всім: працює танк, міномет, артилерія, КАБи  скидаються щодня і FPV-дрони фактично чатують на звичайних людей

- сказав він.

Беседін додав, що всі логістичні шляхи на підступі до міста контролюються дронами ворога.

"Проводиться контрдиверсійна операція. Проводиться зачистка кожного будинку, кожного сантиметра, кожної вулиці й це вкрай велика небезпека. Тому що, ця небезпека чатує за кожним кутком: можуть бути засідки, розтяжки, замінування. Тому наші Сили Оборони які проводять цю операцію максимально проінформовані, і максимально фахово роблять свою справу".

За словами Беседіна, попри те, що росіяни ще місяць тому оголосила про те, що "взяли Куп'янськ" чи "взяли більшу частину Куп'янська", ситуація у місті залишається контрольованою українськими силами, хоча і додав, що ситуація вкрай важка.

Покровськ залишається ключовим центром наступу рф, туди перекинуто морську піхоту - Міноборони Британії17.09.25, 14:53 • 3410 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
Покровськ
Міністерство оборони Великої Британії
Куп'янськ