Ситуация в Купянске критическая, продолжается контрдиверсионная операция - глава ГВА

06:48 • 6358 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 19649 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 34961 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 53398 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 46701 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 43041 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 39684 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 67000 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22963 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54655 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
публикации
Эксклюзивы
Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана25 сентября, 00:56 • 23326 просмотра
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo02:45 • 23494 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto03:07 • 22196 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов05:22 • 31185 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 19424 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 7360 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда24 сентября, 14:27 • 53398 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 67000 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 62043 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 10227 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 51081 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 110033 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 68791 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 81917 просмотра
Су-34
МиГ-31
Хранитель
СВИФТ
Фокс Ньюс

Ситуация в Купянске критическая, продолжается контрдиверсионная операция - глава ГВА

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил о массированных обстрелах и попытках проникновения диверсионных групп в Купянск. В городе продолжается контрдиверсионная операция, несмотря на постоянную опасность и контроль логистических путей вражескими дронами.

Ситуация в Купянске критическая, продолжается контрдиверсионная операция - глава ГВА

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что город подвергается массированным обстрелам и попыткам проникновения диверсионных групп. Силы обороны проводят зачистку домов и улиц, несмотря на постоянную опасность. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Помимо ДРГ, которые просочились в город, или просачиваются в город, враг осуществляет массированные обстрелы непосредственно города Купянск, территории общины. Близость фронта позволяет бить всем: работает танк, миномет, артиллерия, КАБы сбрасываются ежедневно и FPV-дроны фактически подстерегают обычных людей

- сказал он.

Беседин добавил, что все логистические пути на подступах к городу контролируются дронами врага.

"Проводится контрдиверсионная операция. Проводится зачистка каждого дома, каждого сантиметра, каждой улицы и это крайне большая опасность. Потому что, эта опасность подстерегает за каждым углом: могут быть засады, растяжки, минирования. Поэтому наши Силы Обороны, которые проводят эту операцию, максимально проинформированы и максимально профессионально делают свое дело".

По словам Беседина, несмотря на то, что россияне еще месяц назад объявили о том, что "взяли Купянск" или "взяли большую часть Купянска", ситуация в городе остается контролируемой украинскими силами, хотя и добавил, что ситуация крайне тяжелая.

Покровск остается ключевым центром наступления рф, туда переброшена морская пехота - Минобороны Британии17.09.25, 14:53 • 3408 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
Покровск
Министерство обороны (Великобритания)
Купянск