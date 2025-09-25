Ситуация в Купянске критическая, продолжается контрдиверсионная операция - глава ГВА
Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил о массированных обстрелах и попытках проникновения диверсионных групп в Купянск. В городе продолжается контрдиверсионная операция, несмотря на постоянную опасность и контроль логистических путей вражескими дронами.
Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что город подвергается массированным обстрелам и попыткам проникновения диверсионных групп. Силы обороны проводят зачистку домов и улиц, несмотря на постоянную опасность. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Помимо ДРГ, которые просочились в город, или просачиваются в город, враг осуществляет массированные обстрелы непосредственно города Купянск, территории общины. Близость фронта позволяет бить всем: работает танк, миномет, артиллерия, КАБы сбрасываются ежедневно и FPV-дроны фактически подстерегают обычных людей
Беседин добавил, что все логистические пути на подступах к городу контролируются дронами врага.
"Проводится контрдиверсионная операция. Проводится зачистка каждого дома, каждого сантиметра, каждой улицы и это крайне большая опасность. Потому что, эта опасность подстерегает за каждым углом: могут быть засады, растяжки, минирования. Поэтому наши Силы Обороны, которые проводят эту операцию, максимально проинформированы и максимально профессионально делают свое дело".
По словам Беседина, несмотря на то, что россияне еще месяц назад объявили о том, что "взяли Купянск" или "взяли большую часть Купянска", ситуация в городе остается контролируемой украинскими силами, хотя и добавил, что ситуация крайне тяжелая.
