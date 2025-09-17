Покровск остается ключевым центром наступления рф, туда переброшена морская пехота - Минобороны Британии

Логистический центр Покровск в Донецкой области остается основным пунктом российских наступательных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Покровск является важным оборонительным центром, сдерживающим продвижение российских войск в Донецкой области и в направлении городов Краматорск и Славянск, которые также являются целями кремля.

Как отметили в британском минобороны, россия перебросила с курского и Сумского направлений подразделения морской пехоты на Покровское и Добропольское направления. Там они уже проводят наступательные операции небольшими группами.

Кроме того, россияне не отказываются от планов захвата города Лиман в Донецкой области, который был освобожден Силами обороны Украины еще в 2022 году. Также российская армия захватила большую часть Серебрянского лесничества и закрепила контроль над секторами территорий, находящихся на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Большинство этих приграничных территорий, вероятно, все еще остаются под контролем украинских сил. Но в окрестностях села Сосновка российские силы продвинулись примерно на 10 км дальше вглубь Днепропетровской области на узком фронте