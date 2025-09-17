$41.180.06
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 22411 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 24979 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 79080 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 100473 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 50056 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60524 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 95825 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31133 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62915 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Покровск остается ключевым центром наступления рф, туда переброшена морская пехота - Минобороны Британии

Киев • УНН

 • 60 просмотра

россия перебросила морскую пехоту с Курского и Сумского направлений, также захватив часть Серебрянского лесничества.

Покровск остается ключевым центром наступления рф, туда переброшена морская пехота - Минобороны Британии

Логистический центр Покровск в Донецкой области остается основным пунктом российских наступательных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Детали

Покровск является важным оборонительным центром, сдерживающим продвижение российских войск в Донецкой области и в направлении городов Краматорск и Славянск, которые также являются целями кремля.

Как отметили в британском минобороны, россия перебросила с курского и Сумского направлений подразделения морской пехоты на Покровское и Добропольское направления. Там они уже проводят наступательные операции небольшими группами.

Кроме того, россияне не отказываются от планов захвата города Лиман в Донецкой области, который был освобожден Силами обороны Украины еще в 2022 году. Также российская армия захватила большую часть Серебрянского лесничества и закрепила контроль над секторами территорий, находящихся на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Большинство этих приграничных территорий, вероятно, все еще остаются под контролем украинских сил. Но в окрестностях села Сосновка российские силы продвинулись примерно на 10 км дальше вглубь Днепропетровской области на узком фронте

 - заявили в минобороны Британии.

Напомним

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, не зафиксировав непосредственных угроз для украинской границы. Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о сворачивании российского военного присутствия в беларуси.

Евгений Устименко

