Покровск остается ключевым центром наступления рф, туда переброшена морская пехота - Минобороны Британии
Киев • УНН
россия перебросила морскую пехоту с Курского и Сумского направлений, также захватив часть Серебрянского лесничества.
Логистический центр Покровск в Донецкой области остается основным пунктом российских наступательных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Детали
Покровск является важным оборонительным центром, сдерживающим продвижение российских войск в Донецкой области и в направлении городов Краматорск и Славянск, которые также являются целями кремля.
Как отметили в британском минобороны, россия перебросила с курского и Сумского направлений подразделения морской пехоты на Покровское и Добропольское направления. Там они уже проводят наступательные операции небольшими группами.
Кроме того, россияне не отказываются от планов захвата города Лиман в Донецкой области, который был освобожден Силами обороны Украины еще в 2022 году. Также российская армия захватила большую часть Серебрянского лесничества и закрепила контроль над секторами территорий, находящихся на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей.
Большинство этих приграничных территорий, вероятно, все еще остаются под контролем украинских сил. Но в окрестностях села Сосновка российские силы продвинулись примерно на 10 км дальше вглубь Днепропетровской области на узком фронте
Напомним
Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, не зафиксировав непосредственных угроз для украинской границы. Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о сворачивании российского военного присутствия в беларуси.