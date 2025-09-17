Український кордон не мав загроз під час навчань "Запад-2025", війська рф залишають білорусь - Демченко

$41.180.06
09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі
17 вересня, 01:01
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом
17 вересня, 03:14
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції
17 вересня, 03:37
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп
04:55
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
08:16
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів
08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 15:22
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 90110 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 10:07
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 88726 перегляди
Роберта Мецола
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ
16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45
Financial Times
Шахед-136
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
AH-64 Apache

Український кордон не мав загроз під час навчань "Запад-2025", війська рф залишають білорусь - Демченко

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, не зафіксувавши безпосередніх загроз для українського кордону. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про згортання російської військової присутності в білорусі.

Український кордон не мав загроз під час навчань "Запад-2025", війська рф залишають білорусь - Демченко

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, і безпосередніх загроз для українського кордону під час їх активної фази не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наголосивши, що ситуація на північному напрямку залишається під постійним контролем. Про це Демченко заявив під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Речник ДПСУ Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з білоруссю після завершення спільних військових навчань рф та рб "Запад-2025", які тривали з 12 по 16 вересня. За його словами, під час активної фази навчань небезпеки для українського кордону зафіксовано не було.

У напрямку нашого кордону під час активної фази ми не спостерігали жодної активності чи нестандартних ситуацій. Майданчики, де проходили навчання на території білорусі, розташовані значно вглиб країни, тож безпосередньої загрози чи провокацій ми не фіксували

- зазначив речник. 

Водночас Демченко підкреслив, що наразі відбувається згортання присутності російських військ у білорусі. Українська розвідка та прикордонники бачать підготовку російських сил до вибуття на територію росії. 

За словами речника, важливо зазначити, що кількість військових, залучених у цьогорічних навчаннях, була незначною. Для порівняння: у 2023 році росія утримувала в білорусі до 12 тисяч своїх військовослужбовців.

Представник ДПСУ нагадав, що ситуація на північному напрямку залишається стратегічно важливою для України.

За розвитком подій у білорусі, включно з переміщенням російських військ, продовжують стежити підрозділи української розвідки, Міністерства оборони та Держприкордонслужби. Цей напрямок для нас і надалі залишається загрозливим, доки білорусь не припинить підтримку країни-терористки

- підсумував Демченко.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.

Американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі, які розпочалися на тлі загострення відносин з НАТО. Міністр оборони білорусі віктор хренін запросив їх подивитися "все, що цікавить", що стало черговою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та білоруссю.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко повідомив, що москва та мінськ під час спільних військових навчань "Захід-2025" відпрацьовують застосування російської тактичної ядерної зброї.

Степан Гафтко

