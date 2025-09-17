Український кордон не мав загроз під час навчань "Запад-2025", війська рф залишають білорусь - Демченко
Київ • УНН
Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, не зафіксувавши безпосередніх загроз для українського кордону. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про згортання російської військової присутності в білорусі.
Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, і безпосередніх загроз для українського кордону під час їх активної фази не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наголосивши, що ситуація на північному напрямку залишається під постійним контролем. Про це Демченко заявив під час брифінгу, пише УНН.
Деталі
Речник ДПСУ Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з білоруссю після завершення спільних військових навчань рф та рб "Запад-2025", які тривали з 12 по 16 вересня. За його словами, під час активної фази навчань небезпеки для українського кордону зафіксовано не було.
У напрямку нашого кордону під час активної фази ми не спостерігали жодної активності чи нестандартних ситуацій. Майданчики, де проходили навчання на території білорусі, розташовані значно вглиб країни, тож безпосередньої загрози чи провокацій ми не фіксували
Водночас Демченко підкреслив, що наразі відбувається згортання присутності російських військ у білорусі. Українська розвідка та прикордонники бачать підготовку російських сил до вибуття на територію росії.
За словами речника, важливо зазначити, що кількість військових, залучених у цьогорічних навчаннях, була незначною. Для порівняння: у 2023 році росія утримувала в білорусі до 12 тисяч своїх військовослужбовців.
Представник ДПСУ нагадав, що ситуація на північному напрямку залишається стратегічно важливою для України.
За розвитком подій у білорусі, включно з переміщенням російських військ, продовжують стежити підрозділи української розвідки, Міністерства оборони та Держприкордонслужби. Цей напрямок для нас і надалі залишається загрозливим, доки білорусь не припинить підтримку країни-терористки
Нагадаємо
12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, беруть участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.
Американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі, які розпочалися на тлі загострення відносин з НАТО. Міністр оборони білорусі віктор хренін запросив їх подивитися "все, що цікавить", що стало черговою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та білоруссю.
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко повідомив, що москва та мінськ під час спільних військових навчань "Захід-2025" відпрацьовують застосування російської тактичної ядерної зброї.