Український кордон не мав загроз під час навчань "Запад-2025", війська рф залишають білорусь - Демченко

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, і безпосередніх загроз для українського кордону під час їх активної фази не зафіксовано. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, наголосивши, що ситуація на північному напрямку залишається під постійним контролем. Про це Демченко заявив під час брифінгу, пише УНН.

Речник ДПСУ Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з білоруссю після завершення спільних військових навчань рф та рб "Запад-2025", які тривали з 12 по 16 вересня. За його словами, під час активної фази навчань небезпеки для українського кордону зафіксовано не було.

У напрямку нашого кордону під час активної фази ми не спостерігали жодної активності чи нестандартних ситуацій. Майданчики, де проходили навчання на території білорусі, розташовані значно вглиб країни, тож безпосередньої загрози чи провокацій ми не фіксували

Водночас Демченко підкреслив, що наразі відбувається згортання присутності російських військ у білорусі. Українська розвідка та прикордонники бачать підготовку російських сил до вибуття на територію росії.

За словами речника, важливо зазначити, що кількість військових, залучених у цьогорічних навчаннях, була незначною. Для порівняння: у 2023 році росія утримувала в білорусі до 12 тисяч своїх військовослужбовців.

Представник ДПСУ нагадав, що ситуація на північному напрямку залишається стратегічно важливою для України.

За розвитком подій у білорусі, включно з переміщенням російських військ, продовжують стежити підрозділи української розвідки, Міністерства оборони та Держприкордонслужби. Цей напрямок для нас і надалі залишається загрозливим, доки білорусь не припинить підтримку країни-терористки