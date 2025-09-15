$41.280.03
Ексклюзив
12:27 • 2478 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 10456 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 32954 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 26357 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 27194 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 33183 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55232 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72158 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105193 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87477 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Сюрприз: військові США несподівано відвідали начання "Захід-2025" у білорусі

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі, які розпочалися на тлі загострення відносин з НАТО. Міністр оборони білорусі віктор хренін запросив їх подивитися "все, що цікавить", що стало черговою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та білоруссю.

Сюрприз: військові США несподівано відвідали начання "Захід-2025" у білорусі

У понеділок американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі. Міністр оборони білорусі віктор хренін повідомив, що вони можуть подивитися "все, що вас цікавить", передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що росія та білорусь розпочали навчання "Захід-2025" на полігонах в обох країнах у п'ятницю на тлі загострення відносин з НАТО через два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що вторглися в її повітряний простір.

Відвідування американцями полігону у білорусі було представлено Міністерством оборони країни як сюрприз.

"Хто міг би подумати, як почнеться ранок чергового дня навчань "Захід-2025"?" — йдеться у заяві, де відзначається їхня присутність серед представників 23 країн, включаючи дві інші держави-члени НАТО — Туреччину та Угорщину.

Міністерство опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують хреніну за запрошення і тиснуть йому руку.

Ми покажемо вам все, що вас цікавить. Все, що ви хочете. Можете приїхати та подивитися, поспілкуватися з людьми 

- сказав міністр оборони білорусі американцям, які відмовилися спілкуватися з журналістами.

Додамо

ЗМІ відзначає, що присутність американських офіцерів — чергова ознака потепління відносин між Вашингтоном та білоруссю, близьким союзником росії, який дозволив москві використати свою територію для відправки десятків тисяч військовослужбовців на Україну у лютому 2022 року.

Джон Коул, представник Трампа, минулого тижня відвідав мінськ для переговорів із білоруським лідером олександром лукашенком, який погодився звільнити з в'язниць 52 ув'язнених, включаючи журналістів та політичних опонентів.

У відповідь США зняли санкції з білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", дозволивши їй обслуговувати та закуповувати комплектуючі для свого парку, включаючи літаки Boeing. Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство США у білорусі, нормалізувати відносини та відновити торговельно-економічні відносини, заявив Коул.

Трамп, який намагається домогтися припинення війни в Україні, налагоджує тісніші зв'язки з Лукашенком, який регулярно проводить переговори з путіним. Минулого тижня Трамп відправив лукашенку через Коула дружній лист із особистим підписом.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Володимир Путін
Білорусь
Boeing
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Туреччина
Угорщина
Україна
Польща