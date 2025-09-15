Сюрприз: військові США несподівано відвідали начання "Захід-2025" у білорусі

У понеділок американські військові спостерігали за спільними військовими навчаннями росії та білорусі. Міністр оборони білорусі віктор хренін повідомив, що вони можуть подивитися "все, що вас цікавить", передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що росія та білорусь розпочали навчання "Захід-2025" на полігонах в обох країнах у п'ятницю на тлі загострення відносин з НАТО через два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що вторглися в її повітряний простір.

Відвідування американцями полігону у білорусі було представлено Міністерством оборони країни як сюрприз.

"Хто міг би подумати, як почнеться ранок чергового дня навчань "Захід-2025"?" — йдеться у заяві, де відзначається їхня присутність серед представників 23 країн, включаючи дві інші держави-члени НАТО — Туреччину та Угорщину.

Міністерство опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують хреніну за запрошення і тиснуть йому руку.

Ми покажемо вам все, що вас цікавить. Все, що ви хочете. Можете приїхати та подивитися, поспілкуватися з людьми - сказав міністр оборони білорусі американцям, які відмовилися спілкуватися з журналістами.

Додамо

ЗМІ відзначає, що присутність американських офіцерів — чергова ознака потепління відносин між Вашингтоном та білоруссю, близьким союзником росії, який дозволив москві використати свою територію для відправки десятків тисяч військовослужбовців на Україну у лютому 2022 року.

Джон Коул, представник Трампа, минулого тижня відвідав мінськ для переговорів із білоруським лідером олександром лукашенком, який погодився звільнити з в'язниць 52 ув'язнених, включаючи журналістів та політичних опонентів.

У відповідь США зняли санкції з білоруської національної авіакомпанії "Белавіа", дозволивши їй обслуговувати та закуповувати комплектуючі для свого парку, включаючи літаки Boeing. Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство США у білорусі, нормалізувати відносини та відновити торговельно-економічні відносини, заявив Коул.

Трамп, який намагається домогтися припинення війни в Україні, налагоджує тісніші зв'язки з Лукашенком, який регулярно проводить переговори з путіним. Минулого тижня Трамп відправив лукашенку через Коула дружній лист із особистим підписом.